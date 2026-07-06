El Gobierno busca reactivar el crédito hipotecario con dólares garantizados por exportadores

El Gobierno nacional avanza en una nueva estrategia para intentar revitalizar el crédito hipotecario . La medida tendrá como base el anuncio del Banco Central que permite otorgar créditos en dólares extranjera a empresas que no sean generadores de dólares pero que cuenten con la garantía de un exportador con un flujo de ingresos futuros en dólares.

Esta opción permite un cambio sustancial porque desde la convertibilidad los bancos sólo podían prestar los dólares de sus clientes a compañías que los produzcan.

La intención del Poder Ejecutivo es extender ese mecanismo a los desarrolladores inmobiliarios, con el objetivo de poner en marcha un esquema de "crédito intermedio" destinado a financiar viviendas nuevas y emprendimientos en construcción.

De acuerdo con la propuesta analizada por el Gobierno, los desarrolladores podrían acceder a préstamos en dólares otorgados por los bancos a tasas cercanas al 8% anual, siempre que consigan el respaldo de un exportador que actúe como garante de la operación mediante sus futuros ingresos en moneda extranjera. Posteriormente, las entidades financieras otorgarían créditos hipotecarios en pesos ajustados por UVA a los compradores finales, quienes utilizarían esos fondos para adquirir las unidades.

El esquema pretende ampliar las fuentes de financiamiento para un sector que prácticamente perdió el crédito para la construcción privada y que además sufrió el freno de la obra pública.

Durante la inauguración de BATEV, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que "para los desarrollos inmobiliarios, el crédito hipotecario es fundamental" y propuso la creación de un fondo de créditos hipotecarios integrado por bancos, agentes del mercado de capitales y otros actores del sistema financiero. Según explicó, organismos multilaterales estarían dispuestos a multiplicar los recursos disponibles si se constituye un vehículo común de financiamiento.

Fuerte caída del crédito hipotecario

La propuesta aparece en un contexto en el que el crédito en el mercado inmobiliario mostró una importante desaceleración después de la mejora que tuvo durante gran parte de 2025.

Según datos de la Fundación Tejido Urbano, entre enero y abril de 2026 se otorgaron 8.717 créditos hipotecarios, frente a los 12.191 registrados en igual período del año anterior, lo que representa una caída interanual del 28,5%. El retroceso estuvo asociado principalmente al aumento de las tasas de interés y al acortamiento de los plazos de financiación.

Actualmente, la mayor parte de los préstamos hipotecarios continúa otorgándose bajo la modalidad UVA, con plazos de hasta 30 años y tasas reales que varían entre aproximadamente el 5% y el 9% anual, según la entidad financiera y el perfil del cliente. El Banco Nación mantiene la mayor participación dentro del mercado, aunque también ofrecen líneas hipotecarias bancos públicos provinciales y entidades privadas.

El anuncio realizo en la feria de la construcción busca reducir el efecto de la paralización de la obra pública que generó una brusca caída de la inversión en el sector. Según datos incluidos en la propuesta oficial, durante el último año la construcción perdió alrededor de 120.000 puestos de trabajo, de los cuales sólo se recuperaron unos 5.000.