Créditos hipotecarios: por qué los bancos bajan las tasas y qué puede pasar con los precios

Después de meses en los que sacar créditos hipotecarios parecía una carrera cuesta arriba, los bancos comenzaron a mostrar señales distintas. La baja de tasas en varias entidades reabrió una discusión clave para quienes buscan comprar vivienda: si conviene esperar mejores condiciones o avanzar antes de que los precios de las propiedades vuelvan a subir.

El movimiento llega después de una segunda mitad de 2025 marcada por el encarecimiento del financiamiento. Ahora, con una inflación más moderada, expectativas económicas algo más ordenadas y bancos dispuestos a recuperar demanda, el crédito UVA vuelve a ganar protagonismo. No se trata todavía de una explosión de préstamos, pero sí de un cambio de clima en un mercado que durante años funcionó casi exclusivamente con operaciones en efectivo.

La explicación más inmediata está en el cambio de escenario financiero. Tras el salto de tasas que se vio el año pasado, distintas entidades empezaron a corregir hacia abajo sus líneas hipotecarias para mejorar la relación entre cuota inicial e ingresos familiares. En ese grupo aparecen bancos públicos y privados que redujeron el costo de sus préstamos, entre ellos Banco Hipotecario, Grupo Petersen, Banco de Corrientes, Banco Provincia, BBVA, ICBC, Santander y Patagonia, con condiciones que varían según el perfil del cliente y si acredita o no haberes en la entidad.

El dato no es menor porque la tasa define una parte central de la cuota inicial. En los créditos UVA, el capital se ajusta por inflación, pero el interés que cobra el banco marca una diferencia concreta al momento de acceder. Una baja de algunos puntos puede ampliar el monto disponible para una familia o permitir que un solicitante que antes quedaba afuera vuelva a calificar. De todos modos, el filtro sigue siendo exigente: la cuota suele tener un límite frente al ingreso mensual y, además, se necesita contar con ahorro previo para cubrir la parte no financiada de la propiedad.

El sistema UVA volvió a ocupar el centro de la escena porque permite cuotas iniciales más bajas que un préstamo tradicional a tasa fija. Su contracara es conocida: tanto la deuda como las cuotas se actualizan por inflación. Por eso, la recuperación de este instrumento depende de una condición básica: que los ingresos acompañen y que la inflación no vuelva a acelerarse de manera brusca. Con un contexto de mayor previsibilidad, los bancos encuentran más margen para ofrecer líneas a largo plazo y las familias se animan a evaluar nuevamente la compra de una vivienda.

Otro punto que empieza a aparecer en la discusión es la securitización de carteras hipotecarias. En términos simples, se trata de que los bancos puedan vender paquetes de créditos ya otorgados a inversores de largo plazo y así recuperar fondos para volver a prestar. Si ese mecanismo se consolida, el mercado hipotecario podría ganar escala y dejar de depender únicamente de la capacidad de fondeo de cada entidad. Para el sector financiero, esa herramienta es clave si se pretende que el crédito para vivienda deje de ser una oferta esporádica y se convierta en una alternativa permanente.

Qué impacto puede tener en los precios

La baja de tasas puede mejorar el acceso, pero también puede generar un efecto sobre los valores de las propiedades. Si más compradores vuelven al mercado con financiamiento, la demanda podría fortalecerse y empujar precios, sobre todo en zonas donde la oferta de unidades atractivas es limitada. Esa es una de las advertencias que empiezan a hacer referentes del sector: esperar una tasa más baja puede resultar conveniente, pero también existe el riesgo de encontrar propiedades más caras más adelante.

Hoy el mercado todavía muestra una oportunidad relativa para quienes tienen ingresos formales, ahorro previo y capacidad de endeudamiento. Según datos del sector, el monto promedio solicitado ronda los $75 millones, equivalente a unos US$50.000, y muchas operaciones financian entre el 50% y el 55% del valor de la propiedad. Aun así, el acceso sigue lejos de ser masivo: para tomar determinados montos, una familia puede necesitar ingresos mensuales de varios millones de pesos, además de estabilidad laboral y buen historial crediticio.

El nuevo escenario, entonces, no elimina las dificultades, pero cambia el punto de partida. Con tasas más bajas, procesos digitales más rápidos y bancos que vuelven a competir por clientes hipotecarios, comprar con crédito empieza a recuperar sentido para una parte de la clase media formal. La clave será comparar el costo financiero total, revisar plazos, mirar la relación cuota-ingreso y proyectar cómo podrían moverse los ingresos frente a la inflación. En un mercado todavía sensible, la decisión ya no pasa solo por la tasa: también importa el precio de entrada, la capacidad de pago y el momento elegido para cerrar la operación.