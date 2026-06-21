Las ventas por el Día del Padre anotaron su cuarta caída anual consecutiva

Un informe de CAME reveló que las ventas por el Día del Padre tuvieron una mínima caída del 0,3% en relación al 2025, sumando su cuarta contracción consecutiva.

Las ventas por el Día del Padre registraron una caída del 0,3% en relación al 2025 medida en precios constantes, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El informe señala que es la cuarta contracción consecutiva para el consumo en esta festividad.

Desde la entidad señalaron que más allá de las promociones y los financiamientos, el balance comercial acusó el impacto del enfriamiento del consumo. El ticket promedio de venta fue de $78.986, siendo los más adquiridos los productos de bajo costo o las ofertas.

CAME Es el cuarto año consecutivo en donde las ventas minoristas por el Día del Padre muestran un descenso: la caída del 0,3% de este año se suma a la del 1,7% en 2025, 10,2% en 2024 y 1,2% en 2023. Hay que remontarse a 2022 para encontrar un leve crecimiento del 1,4% en relación al 2021.

CAME El Día del Padre y su impacto en el consumo A su vez, CAME también reveló que de los comerciantes encuestados, el 38,1% señaló que la festividad tuvo un alcance moderado, mientras que el 36,5% cree que si bien sumó, no alcanzó para cambiar el panorama actual.

En los extremos, solo el 7,4% cree que la fecha fue clave para poder impulsar las ventas, mientras que el 18% manifestó que la festividad no tuvo ningún impacto en su facturación.