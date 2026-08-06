Cómo quedó el peso argentino en el ranking de monedas, según el índice Big Mac

El peso argentino se encuentra sobrevaluado en un 19% respecto del dólar, de acuerdo con la última actualización del Índice Big Mac , el indicador elaborado por la revista británica The Economist que compara el precio de la popular hamburguesa de McDonald's en distintos países para estimar si una moneda está sobre o subvaluada.

Según el informe, el precio del Big Mac en Argentina es casi un 20% superior al que correspondería de acuerdo con el nivel promedio de ingresos del país, lo que refleja un desfasaje entre el valor de la moneda y el tipo de cambio considerado de equilibrio.

Si bien el Índice Big Mac no constituye una referencia financiera oficial, es uno de los indicadores más conocidos a nivel internacional para ilustrar, de manera sencilla, las diferencias en el poder adquisitivo entre economías.

El Índice Big Mac fue creado por The Economist en 1986 como una herramienta informal para evaluar si las monedas están correctamente valuadas. Su metodología se basa en la teoría de la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA), que sostiene que, en el largo plazo, los tipos de cambio deberían ajustarse hasta igualar el precio de una misma canasta de bienes y servicios entre distintos países.

Para ello utiliza un producto idéntico y estandarizado en todo el mundo: la hamburguesa Big Mac. Al comparar su precio en moneda local con el de Estados Unidos, el índice estima cuál debería ser el tipo de cambio teórico de equilibrio.

Cuando una moneda aparece sobrevaluada, como ocurre actualmente con el peso argentino, significa que el precio del producto en ese país resulta más elevado que el esperado en relación con el valor del dólar. En este caso, el diferencial del 19% representa la magnitud de la corrección cambiaria que, según este indicador, sería necesaria para alcanzar un equilibrio.

El peso argentino dejó de liderar el ranking

La nueva medición también marcó un cambio en la posición de Argentina dentro del listado mundial. Después de haber encabezado durante varios meses el ranking de los países con el Big Mac más caro del planeta, ahora descendió hasta el puesto 14.

Este cambio estuvo influenciado principalmente por la suba cercana al 5% que registró el dólar durante julio, movimiento que modificó la relación entre el precio local de la hamburguesa y el tipo de cambio utilizado para el cálculo.

Los economistas coinciden en que el Índice Big Mac debe interpretarse como un indicador ilustrativo y no como una herramienta para proyectar el valor futuro del dólar o definir políticas cambiarias.

Entre las variables que no contempla figuran las diferencias en impuestos, salarios, costos laborales, alquileres, regulaciones y estrategias comerciales de cada mercado, factores que también inciden en el precio final del producto.