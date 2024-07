Según el "Big Mac", cuánto debería devaluar el Gobierno de Javier Milei

No hay gobierno en las últimas seis décadas que no haya enfrentado la disyuntiva de ajustar o no el tipo de cambio frente a cada pulseada del mercado sobre la existencia de un atraso cambiario o no. El gobierno libertario no es la excepción.

En cada debate resurgen todo tipo de cálculos y estimaciones de parte del sector privado e incluso del propio gobierno de turno, y el que siempre dice “presente” es el ya tradicional "índice Big Mac", que suele usarse como una referencia más a la hora de la discusión, y no es más que eso. ¿Qué está diciendo este índice ahora?

Antes de contestar ese interrogante vale explicar que es el índice Big Mac. Fue creado por el prestigioso semanario británico The Economist en 1986 y comenzó siendo una herramienta sencilla para hacer más digerible la teoría monetaria. En la actualidad es una medida ampliamente conocida en la economía popular para evaluar y comparar las valoraciones de las monedas.

Lo que hace o permite, concretamente, el "índice Big Mac" es comparar la paridad de poder adquisitivo (PPA) de las monedas utilizando el precio del conocido sándwich de la cadena McDonald’s, el Big Mac en Estados Unidos como referencia. De modo que muestra cuánto cuesta un Big Mac en varios países en comparación con Estados Unidos, pero también funciona como una forma de evaluar los tipos de cambio, porque esta hamburguesa es la misma, en sus ingredientes, en cualquier parte del mundo por lo que permite comparar los precios internos de cada país.

Juego de monedas

¿Cómo es el cálculo del índice Big Mac para evaluar divisas? Al usar el precio de las Big Mac en otros países se puede ver si una moneda tiene más o menos poder adquisitivo de lo esperado, y esto se hace tomando el precio de una Big Mac en moneda local y dividiéndolo por el precio de una Big Mac en Estados Unidos para calcular un tipo de cambio implícito.

Este tipo de cambio implícito se compara luego con el tipo de cambio real entre las dos monedas: si el tipo de cambio implícito es mayor que el tipo de cambio real, la moneda local está "sobrevaluada" (o sea, está más cara que en EE.UU.), y si es menor, la moneda local está "subvaluada" (está más barata que en EE.UU.). Ayuda a ilustrar la idea de que los tipos de cambio de mercado entre países pueden estar "desfasados" en comparación con el costo de comprar la misma canasta de bienes y servicios en esos lugares.

Vale la pena señalar que esta comparación es relativamente simplista y no tiene en cuenta algunos factores como por ejemplo los impuestos, los costos de producción local y las barreras del mercado. Sin embargo, es útil como referencia. Veamos qué pasaba hace unos meses atrás, incluso cuando aún la tasa de inflación mensual en Argentina era alta.

Por ejemplo, era Suiza el país con los Big Mac más caros del mundo, con un precio de 8,17 dólares, lo que implicaba un 44% más caro que el precio de un Big Mac en Estados Unidos (5,69 dólares). Por ende, según el índice Big Mac, esto indica que el franco suizo está sobrevaluado en un 44% frente al dólar. Después le seguían Noruega donde el Big Mac valía 7,14 dólares lo que indicaba que la corona noruega estaba casi 25,5% sobrevaluada versus el dólar y Uruguay con 7,04 dólares y el peso uruguayo sobrevaluado un 23,7%.

Detrás se ubicaban la Eurozona y Suecia con un valor de 5,87 dólares marcando que el euro y la corona sueca estaban sobrevaluados en poco más de un 3% frente al dólar.

Entonces, los países europeos como Suiza, Noruega y los de la Eurozona tienden a tener Big Mac más caros que los Estados Unidos, lo que indica que estas monedas europeas pueden estar sobrevaluadas en relación con el dólar. En el otro extremo, varias economías importantes del este asiático, entre ellas Taiwán, Japón, China y Corea del Sur, tienen monedas sustancialmente subvaluadas frente al dólar, según el Índice Big Mac en torno del 25% al 55% promedio.

¿Dónde está la Argentina?

Según el índice de The Economist el Big Mac en Argentina costaba menos de 4 dólares, lo que implicaba que el peso estaba subvaluado frente al dólar en un 33%.

Cuenta la leyenda que el Big Mac fue creado en 1967 por Jim Delligati, propietario de una franquicia de McDonald's en Pensilvania, luego se lanzó en todo Estados Unidos al año siguiente y hoy en día se puede comprar en más de 70 países. Sin embargo, el precio que se paga varía según el lugar donde se compre, como lo demuestra el Índice Big Mac.

Dado que McDonald's es una de las empresas más grandes del mundo y que el Big Mac está disponible en casi todo el planeta, significa que la famosa hamburguesa puede usarse como un producto básico de comparación entre la mayoría de los países. También tiene la ventaja de tener los mismos insumos y el mismo sistema de distribución, con algunas modificaciones menores (como hamburguesas de pollo en la India en lugar de carne de res).

Pero además de la desalineación cambiaria, el índice tiene otros usos: por ejemplo, muestra la inflación en los precios de las hamburguesas a lo largo del tiempo. Si se compara el precio de una Big Mac en distintos países con la misma moneda (como el dólar), también se puede ver dónde las hamburguesas son más baratas o relativamente más caras.

Los analistas también aconsejan a los inversores usar el índice Big Mac para medir la inflación a lo largo del tiempo y compararla con los registros oficiales, lo que puede ayudar a valorar bonos y otros valores sensibles a la inflación.