Las acciones argentinas arrancaron fuerte, pero pierden fuerza en Nueva York

Con mercados mundiales sin grandes novedades a pesar del conflicto en medio Oriente, las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street repuntaban al inicio de las operaciones, pero comenzaron a caer nuevamente.

Al inicio de la jornada las ADR mejoran en forma generalizada, con papeles que trepan hasta un 5% como Telecom, pero a mitad de jornada se debilitaron con algunas caídas fuertes, como en el casi de BBVA y Galicia.

En la plaza local, en tanto, el Merval abrió algunas subas en acciones del panel líder. Aluar, Edenor, TGS, YPF y Transener suben cerca de 1,5% y caen Galicia, Loma Negra y Superville (valores cercanos a -1,5%).

Los bonos argentinos caen tanto en pesos como en dólares, con bajas menores al 1%.

En el exterior los principales índice marcan leves bajas. El Dow Jones caje 0,6%, el S&P 0,3% y el Nasdaq 0,2%, tras una apertura positiva.

dolares

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vendió a $1.425 en la pizarra del Banco Nación, con una suba de 0,35% en la jornada, mientras que el dólar mayorista cotizó a $1.404 para la venta, una suba de 0,25%.

El blue, en tanto, cotiza con una baja del 0,7% en $1.405 para la venta. Por su parte, el dólar MEP marcó a $1.430 y el CCL $ 1.478, ambos con leves subas del 0,5%.