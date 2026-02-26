Los activos argentinos operan mixtos en Wall Street y el riesgo país coquetea con los 550 puntos

Los bonos y las acciones alternan subas y bajas en Wall Street. Mientras que el riesgo país no logra comprimir.

La deuda soberana en dólares alterna subas y caídas en Nueva York, traccionada a la baja el Global 2046 (-0,9%). Mientras que los bonos bajo legislación local operan con subas de hasta 1,3% impulsados por el Bonar 2029.

El riesgo país se ubica en los 548 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 0,7%. Las acciones del panel líder cotizan con mayorías en subas, impulsadas por BBVA (+2,7%).

Los papeles argentinos que operan en Wall Street se mueven mixtos.