Los bonos argentinos retroceden en Wall Street y el riesgo país supera los 540 puntos básicos

Los bonos operan con tendencia bajista este martes en Wall Street, mientras que los ADR suben. El riesgo país se asienta por encima de los 500 puntos.

Los bonos soberanos en dólares registran bajas generalizadas en Wall Street en la rueda de este martes. En esa línea, el riesgo país acerca a los 540 puntos básicos. En la plaza local, el Merval opera al alza.

La deuda soberana en dólares cae hasta 0,8%, traccionada por el Bonar 2029. Los bonos bajo legislación local operan mixtos.

El riesgo país se ubica en los 542 puntos básicos. Así, el índice que elabora el JP Morgan se asienta muy por encima de las 500 unidades.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 0,7%. Las acciones del panel líder operan con mayorías en suba, impulsadas por Sociedad Comercial del Plata (+2,3%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven en la misma tónica, con incrementos de hasta de hasta 1,6% liderados por el ADR de Central Puerto.