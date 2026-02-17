Las acciones argentinas caen hasta 2,8% en Wall Street

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street caen hasta 2,8% este martes, traccionadas por los papeles de los bancos. De esta manera, profundizan la tendencia bajista de la renta variable. Esta semana, la city seguirá de cerca los acontecimientos en Diputados por la reforma laboral.

Los mercados de Nueva York retomaron la actividad tras la conmemoración el lunes del Día de los Presidentes en Estados Unidos, mientras que en a bolsa porteña permanece cerrada por el segundo feriado de carnaval y se reiniciarán las operaciones el miércoles 18.

Vale recordar que el S&P Merval , medido en dólares, viene de anotar tres caídas consecutivas al hilo la semana pasada.

Esto en un contexto donde los mercados globales sucumben ante los avances de la inteligencia artificial, que golpea a las tecnológicas. "Los inversores están atentos a la próxima víctima potencial después de que nuevas preocupaciones sobre la capacidad de la IA para revolucionar las industrias afectaran las acciones de sectores que van desde la gestión patrimonial hasta el transporte y la logística. El Dow y el S&P 500 han caído en cuatro de las últimas cinco semanas debido a esta presión", apuntó Yahoo Finance.

Dólar en mínimos en casi tres meses

Por su parte, el mercado cambiario local goza de cierta pax cambiaria. El dólar oficial mayorista alcanzó su nivel más bajo en casi tres meses. La semana pasada cerró a $1.399 y acumuló una caída semanal de más de $30.

Desde que arrancó el año, el tipo de cambio registra una caída de 3,5%.