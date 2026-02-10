Una app de seguros integrada con ChatGPT hizo caer a las aseguradoras en Wall Street

Las acciones de algunas aseguradoras estadounidenses cayeron en Wall Street tras el lanzamiento de una aplicación que une al comparador de seguros Insurify con la tecnología de ChatGPT . La novedad, presentada como una herramienta para que los usuarios investiguen qué cobertura para su vehículo se adapta mejor, impactó en el ánimo de los inversores y se sintió con fuerza hacia el cierre de la sesión del lunes.

La llegada de una aplicación de seguros de Insurify integrada en ChatGPT, la primera de este tipo hasta la fecha, provocó retrocesos notorios en varias compañías vinculadas al sector. En ese tramo final de la jornada, el golpe se extendió también a corredores de seguros y consultoras de riesgos, con caídas pronunciadas en algunos nombres fuertes del mercado.

Entre las bajas más marcadas se vieron Willis Towers Watson PLC, que cayó un 12 %, Arthur J Gallagher & Co., que perdió casi un 10 % de las acciones, y Aon PLC, que bajó más de un 9 %. Ya en las primeras operaciones del martes, los papeles empezaban a mostrar un rebote leve, con subas cercanas al 1 % .

El lanzamiento apunta a simplificar la búsqueda de pólizas y la comparación entre opciones, al sumar a ChatGPT como interfaz conversacional para hacer preguntas y revisar alternativas. La aplicación, según se informó, combina más de 196 millones de presupuestos de seguros de automóvil y más de 70.000 opiniones de clientes verificados.

"Con nuestra nueva aplicación ChatGPT, estamos redefiniendo la experiencia de contratación de seguros, haciéndola tan sencilla como mantener una conversación. Los conductores pueden hacer preguntas en un lenguaje sencillo, explorar presupuestos personalizados y consultar opiniones reales de clientes, todo en un solo lugar", aseguró Snejina Zacharia, fundadora y directora ejecutiva de Insurify.

Insurify está centrado principalmente en seguros de coche, aunque también opera en otros ramos. El episodio volvió a poner sobre la mesa cómo herramientas basadas en inteligencia artificial pueden alterar expectativas en industrias tradicionales, en especial cuando se trata de intermediación y comparación de servicios.

De hecho, no es la primera vez que una novedad vinculada a IA genera movimientos bruscos en el mercado. Hace unos días, la presentación de un nuevo software jurídico por parte de Anthropic volvió a encender alertas entre inversores, al influir en la lectura sobre la velocidad del desarrollo tecnológico y sobre qué sectores podrían verse más expuestos.

Según Bloomberg, el efecto también se sintió fuera de Estados Unidos: en Australia, las acciones de corredores de seguros registraron descensos en los últimos días por el temor a que nuevas aplicaciones basadas en inteligencia artificial aceleren la disrupción de los intermediarios tradicionales del negocio asegurador. En ese contexto, el debut de la integración con ChatGPT se sumó como un nuevo capítulo de presión para el sector.