Mendoza y la buena acción de la ciudad vía inteligencia artificial

Aunque por el momento falta un diseño conceptual de la Ciudad de Mendoza al ritmo de las buenas prácticas que permite la Inteligencia Artificial , una pequeña acción invita a pensar el futuro de un modo más horizontal que vertical a la hora de tomar decisiones.

Una división de la agencia internacional de noticias, Bloomberg Philanthropies, le otorgó el año pasado su máxima certificación a la Ciudad de Mendoza por el uso de Inteligencia Artificial para abordar los basurales no regulados. En la iniciativa participa en modo determinante la Fundación Bunge y Born . La calificadora internacional apoyó con esta distinción el uso de datos por parte de la Ciudad de Mendoza, en el Fondo de Acción Climática Juvenil.

Los participantes recopilan y analizan datos climáticos, miden el impacto ambiental y comunican públicamente los resultados. Los proyectos han incluido la optimización de ciclovías, la evaluación de los beneficios ambientales de las plazas y la planificación de refugios para el calor extremo.

Los participantes recopilan y analizan datos climáticos, miden el impacto ambiental y comunican públicamente los resultados. Los proyectos han incluido la optimización de ciclovías, la evaluación de los beneficios ambientales de las plazas y la planificación de refugios para el calor extremo.

La realidad indica que por ahora la Ciudad de Mendoza toma estas acciones de un modo incipiente, a veces sin la profundidad que merece cada capítulo. No es menos cierto que la participación ciudadana es clave para completar el círculo virtuoso.

basurales en los canales La basura se junta a las orillas de dentro de los cauces. Gobierno de Mendoza

Mendoza Inteligencia Artificial

En apenas una zona de la Ciudad de Mendoza, la herramienta detectó 1573 etiquetas que alertan sobre la existencia de basurales. El algoritmo también puede identificar si el material en estos juntaderos es plástico, ramas, escombros de construcción u otro material.

La información precisa les otorga a los llamados líderes municipales un plan para dirigir sus esfuerzos de limpieza, impactando y mejorando la calidad de vida de 2000 familias en 19 barrios al oeste de la ciudad.

El equipo responsable de esta tecnología adaptó el algoritmo para que pueda usar imágenes gratuitas de Google Earth, en lugar de fotografías con drones, que pueden ser costosas.

Creen que este mismo enfoque podría utilizarse para detectar otros peligros ambientales en la periferia urbana, como la deforestación.

Mendoza IA La imagen corresponde a la Ciudad de Mendoza y muestra cómo funciona el Detector de Basurales de Bunge y Born.

Fundación Bunge y Born

Desde esta fundación han puesto foco en el manejo de los basurales a cielo abierto. Más allá de la degradación ambiental asocian esta problemática al impacto directo en la salud pública.

Más específicos, los técnicos de Bunge y Born se centran en los microbasurales, a los que son necesarios "identificar y monitorear" para mejorar el diseño de políticas públicas y a la toma de decisiones basadas en evidencia.

En la Ciudad de Mendoza han aplicado una herramienta digital automatizada que alerta sobre el surgimiento de basurales a cielo abierto mediante el entrenamiento de un sistema basado en Inteligencia Artificial (IA) .

Para ello se valen de imágenes satelitales como principal insumo.

Este Detector de Basurales a cielo abierto es de bajo costo, alta frecuencia y fácil acceso, y permite a los tomadores de decisiones dar una respuesta rápida a un fenómeno de naturaleza caótica y descontrolada, que afecta particularmente a los sectores más vulnerables.

La Municipalidad de Mendoza proveyendo imágenes de la zona del Piedemonte mendocino ayudó en la identificación de los microbasurales en la zona. Esto suma para lograr una clasificación por material predominante, información clave para el posterior tratamiento de los residuos y el aumento de los niveles de recuperación y reciclado.

En paralelo Mendoza desarrolló un algoritmo que utiliza fotografía de drones para detectar vertederos de hasta un metro cuadrado.

Habrá que cotejar con el tiempo si esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio para utilizar datos para tomar decisiones inteligentes relacionadas con el cambio climático y el medio ambiente o es crema para una torta que ni así mejora en sabor.