Así sigue el tiempo en Mendoza: inestabilidad y zonda en el llano

El tiempo en la provincia de Mendoza continuará con inestabilidad, temperaturas altas y se sumará la presencia de viento Zonda en sectores del llano. El pronóstico, tal como advierte el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa jornadas mayormente despejadas, aunque con chances de tormentas hacia la noche y la madrugada.

Durante este domingo se registrará viento leve del norte en toda la provincia. Además, se espera viento Zonda en el sur de Malargüe y zonas del departamento, con ráfagas de hasta 40 km/h. Hacia la noche ingresará viento sur, avanzando luego hacia el norte y el este.

El cielo se mantendrá despejado gran parte del día, pero hacia la noche comienza la inestabilidad en el sur provincial. No se descartan tormentas con posible caída de granizo, que podrían extenderse durante la madrugada al Valle de Uco y la zona Este. En Alta Montaña, el tiempo seguirá estable.

Algunas zonas de Mendoza se verán afectadas por el zonda. Cómo estará el tiempo en la provincia. Rodrigo D'Angelo / MDZ El tiempo en Mendoza: cómo sigue el pronóstico El lunes comenzará con nubosidad en el Gran Mendoza y la zona Este, con probabilidad de lluvias débiles y aisladas. Con el correr de las horas, el tiempo mejorará y el cielo quedará despejado. Las máximas rondarán los 29°C.