Cuándo empiezan a desmejorar las condiciones en Mendoza y cómo estará el tiempo este viernes

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este viernes una jornada “algo nublada” pero agradable en Mendoza , con una máxima que rondará los 20ºC y probabilidad de precipitaciones en cordillera. En tanto que el sábado comienza a desmejorar el tiempo y se espera que caiga nieve en algunas zonas de la provincia .

Así estará el tiempo este viernes en Mendoza

Viento: viento débil a moderado en la franja Este de la provincia, de norte a sur, entre las 11 y las 20. Probabilidad de viento Zonda débil entre las 14 y las 18 en la precordillera Sur y Malargüe.

viento débil a moderado en la franja Este de la provincia, de norte a sur, entre las 11 y las 20. Probabilidad de viento Zonda débil entre las 14 y las 18 en la precordillera Sur y Malargüe. Nubosidad: amanece seminublado en la zona Sur. Alrededor del mediodía se prevé cielo seminublado en todo el llano. Hacia la medianoche, en la transición hacia el sábado, aumentará la nubosidad principalmente en la zona Sur, sin precipitaciones previstas.

amanece seminublado en la zona Sur. Alrededor del mediodía se prevé cielo seminublado en todo el llano. Hacia la medianoche, en la transición hacia el sábado, aumentará la nubosidad principalmente en la zona Sur, sin precipitaciones previstas. Alta Montaña: amanece seminublado en toda la región. A partir de las 20 comenzará el mal tiempo con precipitaciones débiles en la zona Centro, y se extiende durante la madrugada hacia la zona Norte.

Adelanto para el sábado 16/5

Probabilidad de lluvias débiles desde el amanecer en el llano, principalmente en el Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este. Durante la noche y madrugada ingresará un frente frío que provocará descenso de temperatura. Para la alta montaña se espera mal tiempo desde el amanecer en los sectores Centro y Norte, con precipitaciones débiles. Posteriormente, las condiciones se extenderán hacia la zona Sur, manteniéndose durante toda la jornada.