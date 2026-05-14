La inflación en Mendoza fue de 2,3% en abril

La cuarta medición del año de la inflación en Mendoza se ubicó bastante por debajo del 3,6% de marzo.

La inflación de abril se ubicó bastante por debajo de la de marzo

La cuarta medición del año de la inflación en Mendoza se ubicó en 2,3%. La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) dio a conocer en la tarde de este jueves un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este resultado marca una fuerte baja con respecto a marzo, cuando la inflación fue de 3,6%.

Un dato a destacar es que la cifra registrada en la provincia se ubicó por debajo del promedio nacional, que según el Indec fue de 2,6%.

De esta manera, el acumulado en lo que va del año se ubica en 11,9%. En tanto la variación interanual se ubica en 32%.

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