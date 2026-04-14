La inflación dio un nuevo salto en marzo y llegó al 3,4%

La inflación del mes de marzo volvió a escalar. De la mano de los precios regulados llegó al 3,4% y acumula un 9,4% en el año.

La inflación del mes de marzo fue del 3,4%, según el dato oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. De esta forma hilvanó nueve meses consecutivos de subida con una progresión de 1,6% en junio; 1,9% en julio; 1,9% en agosto; 2,1% en septiembre; 2,3% en octubre; 2,5% en noviembre; 2,8% en diciembre; 2,9% en enero y 2,9% en febrero.

El dato está un poco por arriba de las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que habían estimado un IPC en el orden del 3% para el tercer mes del año, aunque estiman una fuerte desaceleración para los meses venideros de 2,6% para abril y 2,3% para mayo.

La medición sobre los últimos 12 meses marcó un 32,6% y para el primer trimestre del año llegó al 9,4%, ya muy cerca de lo presupuestado por el Gobierno del 10% para todo el 2026.

inflacion marzo Los precios regulados nuevamente marcan el rumbo A nivel de las categorías, los precios Regulados (5,1%) tuvieron el mayor incremento por ajustes en las tarifas de servicios públicos, transporte y educación, seguidos por eI IPC núcleo (3,2%) -con una variación levemente menor al nivel general- y Estacionales (1,0%), con subas vinculadas al turismo y al cambio de temporada en indumentaria que compensaron las caídas de precios de verduras y frutas.

La división de mayor aumento en el mes fue Educación (12,1%): como todos los años, esta suba coincide con el inicio de las clases. La segunda división con mayor aumento fue Transporte (4,1%) debido a los combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos.