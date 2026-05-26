El FMI apuntó contra el Indec: le advierten a Caputo que debe realizar una reforma en la medición del IPC

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a poner bajo la lupa la transparencia y rigurosidad de las estadísticas oficiales de la Argentina. En su último informe técnico sectorial, el organismo multilateral lanzó una dura advertencia por la demora en la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) , un cambio metodológico clave que el gobierno de Javier Milei se había comprometido a implementar a principios de este año pero que finalmente decidió postergar.

Si bien el Fondo consideró que la información macroeconómica que provee el país es "en términos generales adecuada para la supervisión", remarcó que persisten deficiencias estructurales que dificultan el análisis económico preciso.

El foco principal de los cuestionamientos apuntó directamente contra el índice de inflación que elabora el Indec . Según los técnicos del organismo: "El retraso prolongado en la actualización del dato de inflación ha dejado la metodología desactualizada y menos representativa de la canasta de consumo actual".

La advertencia del FMI reactiva la polémica en torno a la medición del costo de vida. El compromiso de renovar la metodología del IPC se había sellado originalmente en abril de 2025, en el marco del acuerdo por 20.000 millones de dólares firmado entre la Argentina y el Fondo. El cronograma oficial estipulaba que el nuevo esquema debía debutar en enero pasado.

Sin embargo, tras la salida de Marco Lavagna de la conducción del Indec, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la aplicación de la nueva medición quedaba suspendida. Días más tarde, el propio jefe del Palacio de Hacienda aclaró que los equipos técnicos se encontraban trabajando en una nueva encuesta nacional de gastos de los hogares para recalcular de manera más fidedigna la composición de la canasta básica.

Radiografía de las fallas estadísticas detectadas por el FMI

Durante la segunda revisión del entendimiento económico, el FMI detalló que los problemas de medición en la Argentina van más allá del índice de precios e impactan en otras áreas sensibles:

Cuentas nacionales: El reporte advirtió que muestran una "limitada granularidad y precisión", arrastradas por la utilización de un año base que quedó completamente desactualizado frente a la estructura económica vigente.

Sector externo: El organismo criticó que las estadísticas de servicios y transacciones financieras (fuera del comercio físico de bienes) se publiquen de manera trimestral y con un rezago de tres meses, lo que resta margen de maniobra para el análisis de coyuntura.

Institucionalidad del Indec: El informe fue tajante al señalar que el marco legal y regulatorio que rige al instituto oficial de estadísticas "necesita modernizarse" de forma urgente para garantizar su total independencia.

La lupa fiscal y el visto bueno al Banco Central

No todo fueron notas negativas en el documento del Fondo. En el plano monetario, el FMI calificó como "un paso bienvenido" los avances en materia de transparencia dentro del balance y la información financiera del Banco Central (BCRA), destacando su transición gradual hacia estándares contables internacionales.

En el frente fiscal, consideró que los números son aptos para el monitoreo, aunque sugirió que el Gobierno debería fortalecer el registro de operaciones "fuera de la línea", haciendo especial alusión a los pagos de intereses de instrumentos complejos como los bonos cupón cero.

Ante este diagnóstico, el FMI concluyó manifestando que mantendrá abierta la asistencia técnica activa para colaborar con las autoridades argentinas en la corrección de estos desvíos metodológicos.