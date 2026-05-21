El FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo y autorizó el desembolso de US$1.000 millones

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este miércoles la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF) y autorizó un nuevo desembolso inmediato de aproximadamente US$1000 millones . La decisión forma parte del programa de 48 meses acordado entre el organismo y el Gobierno argentino, que contempla un financiamiento total cercano a los US$20.000 millones. Con esta aprobación, los desembolsos acumulados ascienden a unos US$15.800 millones.

En el comunicado oficial, el FMI destacó que el Gobierno logró sostener el programa económico “a pesar de un contexto global y nacional más complejo” y valoró el avance de reformas fiscales, laborales, comerciales y monetarias impulsadas por la administración de Javier Milei.

El organismo señaló que las políticas implementadas permitieron una “marcada disminución de la inflación anual”, la obtención del “primer superávit fiscal primario en años” y una mejora en la confianza del mercado.

Además, resaltó que el Ejecutivo avanzó en la desregulación de la economía y en la aprobación de leyes consideradas clave para consolidar un modelo “más orientado al mercado”.

“La implementación del programa se ha mantenido sólida”, sostuvo el Directorio Ejecutivo, aunque admitió que la meta de acumulación de reservas internacionales netas no se cumplió hacia fines de 2025.

Pese a eso, el Fondo consideró que las medidas correctivas aplicadas posteriormente permitieron recomponer reservas, fortalecer el esquema cambiario y reducir los diferenciales soberanos.

Kristalina Georgieva respaldó el rumbo económico

Tras la reunión del Directorio, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, elogió la estrategia económica argentina y afirmó que las autoridades “han seguido avanzando con paso firme en la estabilización y creación de una economía más orientada al mercado”.

Según Georgieva, los cambios implementados ayudaron a recuperar la confianza financiera y permitieron retomar el proceso de desinflación, aun en un escenario internacional más adverso.

La titular del Fondo también remarcó la necesidad de sostener el equilibrio fiscal mediante una reducción adicional de subsidios energéticos, una mayor focalización de la asistencia social y el control del gasto discrecional.

En paralelo, planteó que la Argentina deberá avanzar en reformas tributarias y previsionales para consolidar el ancla fiscal y mantener márgenes para el gasto social prioritario.

El FMI pidió acumular reservas y avanzar con reformas

Entre las principales recomendaciones, el organismo insistió en profundizar la acumulación de reservas internacionales mediante compras de divisas del Banco Central y una mayor flexibilidad cambiaria.

También reclamó fortalecer la transparencia y la comunicación de la autoridad monetaria, mejorar la transmisión de la política monetaria y continuar reforzando la regulación financiera.

En cuanto al plano estructural, el Fondo elogió los avances en desregulación económica y alentó al Gobierno a seguir impulsando reformas para “crear una economía más competitiva y abierta”.

El comunicado menciona especialmente el potencial de sectores estratégicos como la agricultura, la energía, la minería y la economía del conocimiento.

Qué dijo el FMI sobre los riesgos para la Argentina

El Directorio advirtió que el programa económico todavía enfrenta “riesgos elevados” tanto por factores externos como internos y subrayó la necesidad de mantener planes de contingencia.

En ese sentido, consideró clave sostener el respaldo social al programa de reformas mediante políticas focalizadas que amortigüen el impacto del ajuste sobre los sectores más vulnerables.

“El apoyo continuo a los más vulnerables será fundamental para mantener el respaldo social al programa de reformas de Argentina”, concluyó el FMI.