El FMI tratará la revisión del acuerdo con Argentina la semana próxima y vendrán los US$1.000 millones

La vocera del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), Julie Kozack, aseguró que el Directorio del organismo tratará la semana próxima la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF). Cabe recordar que la revisión cuenta el visto bueno del staff técnico desde mediados de abril. La luz verde del Board del Fondo habilitará el desembolso de US$1.000 millones.

"El personal técnico del FMI y las autoridades del país alcanzaron un acuerdo a mediados de abril y una reunión de Directorio se llevará a cabo la próxima semana sobre este tema. Después de la aprobación, un desembolso de US$1.000 millones se va a producir”, aseguró Kozack en la habitual conferencia de prensa que realiza los jueves.

A su vez, Kozack remarcó que "los entendimientos con respecto al acuerdo del personal técnico se concentraron en que las políticas sean equilibradas y persista la desinflación, la estabilidad externa y el crecimiento".

"Estos son los objetivos para Argentina", sostuvo la vocera del organismo internacional. Y agregó: "Y esto apunta a apoyar un reacceso puntual y duradero a los mercados de capitales internacionales".

Apoyo al Gobierno

Por otra parte, Kozack respaldó el programa económico del gobierno de Javier Milei. No es la primera vez que el FMI destaca el rumbo de la política económica.

Según expresó, “el plan de estabilización de las autoridades sigue produciendo resultados importantes”. “El impulso de reformas se ha activado últimamente y la Argentina recientemente tuvo un aumento en el grado por parte de una agencia de calificación de riesgo”.

La vocera sostuvo que "las autoridades demostraron un compromiso pleno con una ancla fiscal de saldo cero".