Con una inversión de US$211 millones, se inauguró el parque solar más grande del país

En la jornada de este jueves, El Quemado, de YPF Luz, puso en funcionamiento los 305 MW de potencia. Nuevos anuncios para Mendoza.

El proyecto fotovoltaico El Quemado fue llevado a cabo por YPF Luz, rama eléctrica de la compañía tras haber sido adquirido en 2023 a Emesa, la Empresa Mendocina de Energía. Cuenta con una superficie de más de 600 hectáreas y se encuentra ubicado en Las Heras, a 53 kilómetros de la Ciudad y a 13 de la localidad de Jocolí, por un ingreso de la RN 40 en el km 3.352.

La inversión rondó los 211 millones de dólares y el objetivo es lograr una generación de energía limpia equivalente al consumo de 230 mil hogares en el país. El parque cuenta con una potencia instalada de 305 MW aportados por un total de 518.562 paneles bifaciales, divididos en dos sectores.

Los primeros paneles se colocaron en abril del 2025. Luego de recibir la visita del titular de la petrolera Horacio Marín junto al gobernador Alfredo Cornejo en julio, el parque comenzó a generar los primeros 100 MW de energía tras recibir el ok de Cammesa, inyectándolos directamente al Sistema Argentino de Interconexión.

el quemado parque solar El parque cuenta con 518.562 paneles bifaciales. Alf Ponce/MDZ

El Quemado, el primer RIGI aprobado y ejecutado El 7 de enero de 2025 se realizó un anuncio, llevado a cabo el por ese entonces vocero presidencial Manuel Adorni, quien publicó en su cuenta de X la aprobación de la primera solicitud de adhesión al RIGI: el parque solar El Quemado en Las Heras.