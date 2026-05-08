Manuel Adorni y Karina Milei inauguraron el nuevo centro industrial de Mercedes-Benz en Zárate

Mercedes-Benz inauguró en la ciudad bonaerense de Zárate su nuevo Centro Industrial destinado a la producción de camiones y buses , en una inversión que supera los US$110 millones y que marca la primera construcción integral de una planta automotriz en Argentina en los últimos 15 años.

El nuevo complejo industrial, desarrollado por Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina, generará alrededor de 500 puestos de trabajo directos y más de 2.000 indirectos, además de consolidar a Zárate como uno de los principales polos logísticos e industriales del sector automotor.

La inauguración reunió a más de 800 invitados, entre directivos internacionales de la compañía, concesionarios, trabajadores, funcionarios nacionales y representantes del sector productivo. Entre los presentes estuvo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien reapareció públicamente durante el acto y respaldó el programa económico impulsado por el presidente Javier Milei.

En una primera etapa, la planta producirá los camiones Atego y Accelo, además de los chasis de buses OH y OF. El complejo también integra una unidad REMAN y el Centro Logístico de Autopartes y Repuestos inaugurado a fines de 2024.

La ubicación del predio, sobre el kilómetro 90 de la Ruta Nacional 9 y cerca del puerto de Zárate, fue destacada por la compañía como un punto estratégico para reducir costos logísticos, mejorar tiempos de entrega y fortalecer el perfil exportador de la operación argentina.

El nuevo centro industrial fue diseñado con capacidad escalable y adaptable a futuras tecnologías, incluyendo el eventual desarrollo de soluciones vinculadas a movilidad eléctrica y nuevos modelos para el transporte regional.

Inauguración con invitados especiales

La inauguración contó con la presencia de directivos globales de Daimler Truck, entre ellos Achim Puchert, CEO de Mercedes-Benz Trucks; Till Oberwörder, CEO de Daimler Buses; y Denis Güven, titular regional de la compañía para América Latina, Medio Oriente y África.

Durante el acto, Puchert aseguró que la nueva instalación permitirá que la operación argentina tenga por primera vez un enfoque exclusivo en camiones y buses, reforzando su integración en la red global de producción del grupo.

Por su parte, Oberwörder destacó que la planta abre la posibilidad de avanzar desde chasis convencionales hacia tecnologías vinculadas a la movilidad sustentable y eléctrica.

En tanto, Güven sostuvo que la inversión posiciona a Argentina como un eje estratégico para las operaciones regionales de la automotriz.

El presidente y CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina, Raúl Barcesat, definió al nuevo Centro Industrial Zárate como “el motor del futuro” de la compañía y uno de los hitos más importantes desde su independencia operativa.

El complejo fue construido sobre un predio de 20 hectáreas e incorpora procesos logísticos orientados a acelerar la distribución nacional de autopartes y repuestos, con entregas previstas en plazos de entre 24 y 48 horas.

Según datos difundidos por la empresa, Mercedes-Benz Camiones y Buses lideró el mercado argentino durante 2025 con una participación del 33,4% en camiones y del 61,3% en buses.

Con la puesta en marcha de la nueva planta, la compañía buscará ampliar exportaciones, sumar nuevos mercados y consolidar una estrategia de crecimiento industrial de largo plazo para la región.