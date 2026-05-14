Gasoducto Perito Moreno: cómo será la obra que hará TGS con su adhesión al RIGI

El Gobierno nacional aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ) del proyecto de ampliación del Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner), una obra estratégica para incrementar el transporte de gas desde Vaca Muerta hacia el centro y litoral del país. La iniciativa de Transportadora de Gas del Sur ( TGS ), demandará una inversión de US$ 550 millones y permitirá sumar una capacidad incremental de 14 millones de metros cúbicos diarios.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 676/2026 del Ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial. El proyecto se enfocará en la ampliación del Tramo I del gasoducto, anteriormente denominado Gasoducto Néstor Kirchner, que conecta Tratayén, en Neuquén, con Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires.

La obra contempla la instalación de 95.400 HP ISO de potencia de compresión sobre la traza existente, una intervención clave para elevar el volumen de gas transportado desde los yacimientos no convencionales neuquinos hacia los principales centros de consumo y producción industrial del país.

Según el cronograma presentado por la compañía, la construcción demandará 18 meses y comenzará formalmente el 1° de noviembre de 2025. La puesta en operación está prevista para el 1° de abril de 2027.

La ampliación del gasoducto se inscribe dentro de la estrategia oficial para consolidar a Vaca Muerta como principal polo energético exportador. La idea es fortalecer la infraestructura ya existente del gasoducto inaugurado en 2023, que se extendió inicialmente por 573 kilómetros entre Tratayén y Salliqueló. Aquella primera etapa permitió comenzar a reemplazar importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y reducir el uso de combustibles líquidos para generación eléctrica.

Ahora, la incorporación de nuevas plantas compresoras permitirá aprovechar con mayor intensidad la capacidad productiva de Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios de gas no convencional del mundo.

La resolución oficial detalla que la inversión computable para el régimen asciende a US$ 513,3 millones, superando ampliamente los mínimos exigidos por el decreto reglamentario del RIGI. Además, TGS deberá acreditar antes del 31 de diciembre de 2026 inversiones equivalentes al 40% del monto mínimo comprometido.

Como parte de los requisitos establecidos por el régimen, la empresa también asumió el compromiso de destinar al menos el 20% de la inversión total a proveedores locales, tanto para bienes como para obras y servicios vinculados al proyecto.

Un proyecto con una historia al compás de la política

El ex Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) tiene como misión ampliar en un 25% la capacidad del sistema de transporte de gas natural y sustituir las importaciones de energía que por diez años hasta el 2023 habían generado una balanza comercial energética en terreno claramente negativo.

Aunque en 2019 con un DNU del presidente Mauricio Macri se convocó a una licitación pública para la construcción de un gasoducto que conecte Neuquén (localidad de Tratayén) con Salliqueló en Provincia de Buenos Aires, fue Alberto Fernández quien en 2020 encomendó a la empresa estatal ENARSA (tras dar por caduca la licitación) la construcción del gasoducto que denominó Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.

En 2022, con Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, se firmaron los contratos para la realización de las obras civiles de la primera etapa del gasoducto con una UTE entre Techint y Sacde, la empresa BTU.

El 9 de julio de 2023, con la presidencia de el binomio Alberto Fernández - Cristina Fernández, se realizó la inauguración de la primera fase del gasoducto.

El cambio de nombre llegó con la presidencia de Javier Milei. En noviembre de 2024 pasó a llamarse Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno. Durante el presente Gobierno se produjo la inauguración de las obras de la planta compresora de Tratayén, que permitió ampliar de 11 a 16 millones de metros cúbicos la capacidad de transporte del gasoducto.

Tras una licitación en 2023, TGS se hizo cargo del servicio de operación y mantenimiento del gasoducto y en octubre de 2025 la Secretaría de Energía le adjudicó la obra de ampliación del Tramo I.