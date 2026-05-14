ARCA flexibilizó el régimen Exporta Simple: qué cambia para exportadores

El Gobierno nacional oficializó cambios en el régimen Exporta Simple, el sistema pensado para facilitar exportaciones de menor escala y simplificar trámites para emprendedores, monotributistas y pequeñas empresas. La medida fue publicada a través de la Resolución General Conjunta 5846/2026 entre el Ministerio de Economía y ARCA .

Según el texto publicado en el Boletín Oficial , el objetivo de la modificación es reducir trabas burocráticas, simplificar operaciones aduaneras y promover una mayor inserción de los exportadores argentinos en el comercio internacional.

El régimen Exporta Simple funciona desde 2019 como una vía simplificada para realizar exportaciones comerciales de menor cuantía. A través de este sistema, los usuarios pueden operar mediante operadores logísticos habilitados sin atravesar procesos aduaneros más complejos.

La normativa destaca que este mecanismo busca facilitar el acceso de nuevos exportadores al comercio exterior y reducir cargas administrativas.

Los nuevos requisitos para exportar

Entre los principales cambios, ARCA estableció que quienes utilicen el régimen deberán contar con CUIT activa y Clave Fiscal nivel 3 como mínimo. Además, tendrán que estar inscriptos en IVA, Ganancias o Monotributo, según corresponda.

La resolución también aclara que el exportador será responsable de emitir la factura correspondiente por cada operación realizada. Por otra parte, el régimen no podrá utilizarse para exportar bienes alcanzados por prohibiciones, suspensiones, cupos o controles aduaneros específicos.

Cuáles son los nuevos límites

La medida fija además nuevos topes para exportaciones de productos alcanzados por derechos de exportación superiores al 0 por ciento. En esos casos, el monto anual exportado no podrá superar los 600.000 dólares FOB por persona o empresa. A la vez, cada operación individual tendrá un límite máximo de 15.000 dólares FOB.

El valor FOB corresponde al precio de la mercadería exportada antes de costos adicionales como transporte o seguro internacional.

Beneficios y entrada en vigencia

Otro de los puntos ratificados por el Gobierno es que las operaciones realizadas bajo Exporta Simple podrán seguir accediendo a estímulos y beneficios vinculados a la exportación. La nueva normativa comenzará a regir 20 días hábiles después de su publicación en el Boletín Oficial.