ARCA: nuevas multas por no presentar la declaración jurada de Ganancias 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) endureció el régimen de sanciones para quienes no presenten en término las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales. A partir de 2026, las multas por incumplimientos formales registraron fuertes aumentos y ya pueden superar los $400.000 en algunos casos.

Según la normativa vigente, las personas humanas que no presenten la declaración jurada dentro de los plazos establecidos deberán afrontar multas automáticas de hasta $220.000, mientras que para sociedades y personas jurídicas las penalidades ascienden a $440.000. Los nuevos valores fueron establecidos tras las modificaciones introducidas por la denominada “Ley de Inocencia Fiscal”, que reformó el esquema sancionatorio tributario.

Para el período fiscal 2025, los vencimientos para personas humanas y sucesiones indivisas quedaron organizados según la terminación del CUIT:

Desde ARCA explicaron que el objetivo del cronograma escalonado es evitar la saturación del sistema y ordenar las presentaciones digitales de los contribuyentes.

Cómo funcionan las nuevas multas

Uno de los cambios más relevantes del nuevo esquema es que las multas podrán aplicarse de manera automática, sin necesidad de una intimación previa. El sistema detecta el incumplimiento apenas vence el plazo y genera la penalidad correspondiente mediante controles digitales.

Sin embargo, antes de avanzar hacia sanciones más severas, el organismo puede enviar recordatorios electrónicos y otorgar un plazo adicional para regularizar la situación. Los tiempos de espera dependen del segmento fiscal del contribuyente y van desde 20 hasta 90 días corridos.

Especialistas tributarios advierten que el nuevo sistema afecta tanto a grandes empresas como a contribuyentes individuales, ya que no siempre diferencia entre faltas menores y omisiones de mayor gravedad.

En paralelo, el Gobierno avanzó con el nuevo Régimen de Declaración Jurada Simplificada para Ganancias, destinado a personas humanas y sucesiones indivisas que cumplan determinados requisitos patrimoniales y de ingresos. El esquema busca reducir la carga administrativa y agilizar los controles fiscales.