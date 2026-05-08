ARCA amplió la denuncia contra el Chiqui Tapia y Pablo Toviggino y los acusa por asociación ilícita fiscal

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero amplió una denuncia penal contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA, por presunta asociación ilícita fiscal.

Claudio Tapia y Pablo Toviggino, la cúpula de la AFA sospechada tras el avance de una investigación judicial en Estados Unidos.

La conducción de la Asociación del Fútbol Argentino volvió a quedar bajo presión judicial. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió una denuncia penal contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA, y los señaló como presuntos integrantes de una “asociación ilícita fiscal”.

La presentación fue incorporada al expediente CPE 1182/2025, que tramita ante el juzgado penal económico de Diego Amarante. Ese mismo tribunal ya investigaba a la entidad por una presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por alrededor de $19.000 millones, una causa que desde hace meses mantiene bajo la lupa a la cúpula del fútbol argentino.

ARCA amplía denuncia contra la AFA El nuevo planteo de ARCA apunta a una maniobra distinta, pero conectada con el manejo económico de la entidad. Según el organismo, entre 2023 y 2025 se habría montado un circuito de proveedores sin respaldo real para emitir comprobantes falsos, justificar supuestos servicios u obras y reducir la carga tributaria. El perjuicio fiscal calculado por la denuncia asciende a $289.336.519,66.

El fundamento del cargo está en la presunta continuidad y coordinación del mecanismo. Para ARCA, no se trató de operaciones aisladas, sino de una estructura organizada que habría utilizado firmas consideradas “no confiables”, muchas de ellas con rasgos típicos de “usinas de facturación”: domicilios inexistentes, falta de empleados registrados, ausencia de maquinaria o infraestructura y actividades incompatibles con los montos facturados.

El modus operandi descripto por el organismo recaudador habría funcionado en tres pasos. Primero, la AFA contrataba supuestos servicios con empresas sin capacidad económica, financiera u operativa. Luego, esas sociedades emitían facturas electrónicas para darle apariencia legal a gastos sin respaldo comercial real. Finalmente, los pagos se realizaban en su mayoría con cheques, muchos con múltiples endosos, lo que dificultaba reconstruir el recorrido del dinero y ubicar a los beneficiarios finales.