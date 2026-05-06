ARCA controla cada vez más a las billeteras virtuales: cómo es el monitoreo

En un contexto de creciente uso de medios de pago digitales, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) reforzó los mecanismos de control sobre las operaciones realizadas a través de billeteras virtuales. Así quedan las nuevas medidas que entraron en vigencia este mes.

Las nuevas disposiciones, vigentes desde mayo de 2026, establecen umbrales más elevados para el reporte de movimientos, pero también amplían el monitoreo sobre la actividad financiera de los usuarios.

El objetivo central de estas medidas es mejorar la trazabilidad del dinero y garantizar que los fondos que circulan en el sistema tengan un origen declarado y acorde a la situación fiscal de cada contribuyente.

De acuerdo con la normativa vigente, tanto bancos como billeteras virtuales deben informar a ARCA cuando los movimientos de sus usuarios superen determinados límites mensuales.

Para personas físicas, el umbral se ubica en $50.000.000, mientras que para personas jurídicas es de $30.000.000. Estos valores aplican al total acumulado de ingresos y egresos durante el mes , y no a una única operación puntual.

Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ARCA controla fuerte a las billeteras virtuales.

Además, otros movimientos también quedan alcanzados por los controles:

Extracciones de efectivo desde $10.000.000

Saldos mensuales superiores a $50.000.000 (personas físicas)

Plazos fijos desde $100.000.000

Pagos y consumos elevados, con topes similares según el tipo de operación

En el caso de las billeteras virtuales, se aplican los mismos parámetros que para las cuentas bancarias tradicionales, lo que implica una equiparación en el nivel de control entre ambos sistemas.

Qué pasa si se superan los límites

Superar estos montos no implica automáticamente una sanción, pero sí activa un sistema de reporte automático que puede derivar en pedidos de información adicional por parte del organismo.

En esos casos, ARCA puede requerir documentación que justifique el origen de los fondos, como facturas, recibos de sueldo, contratos o certificaciones contables.

El foco no está únicamente en el monto, sino también en la coherencia entre los movimientos y el perfil fiscal del contribuyente. Por ejemplo, múltiples transferencias de menor valor que, en conjunto, superen los límites establecidos, también pueden generar alertas.

Si no se logra acreditar el origen del dinero, el organismo puede avanzar con procesos de fiscalización más profundos e incluso derivar en bloqueos preventivos de cuentas o reportes a otras entidades de control.

El endurecimiento de los controles responde al crecimiento sostenido de las operaciones digitales en Argentina, donde las billeteras virtuales se consolidaron como herramientas clave para pagos, transferencias y cobros cotidianos.