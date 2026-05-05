ARCA: la recaudación tributaria cayó por noveno mes consecutivo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) informó que la recaudación tributaria en abril cayó en términos reales, registró $17,4 billones. De esta forma, acumuló nueve meses consecutivos de caída, ajustadas por inflación.

El gaurismo del cuarto mes del año representó un incremento nominal del 27,2% respecto al mismo mes de 2025, mientras que el IPC incrementó 32,6% en el mismo período.

Al respecto, desde ARCA explicaron que: "La recaudación de este período continúa estando incidida negativamente por los menores ingresos vinculados al comercio exterior, debido principalmente a la desaceleración de las importaciones por la alta base de comparación a causa del fuerte crecimiento que tuvieron en los primeros meses del año anterior", así como a la "reducción de las alícuotas de Derechos de Exportación, especialmente para soja, trigo y maíz, en relación con las vigentes en abril de 2025".

Aunque sectores como el agro y la industria están entre los que más aportaron en el cobro de los impuestos en la actividad interna como externa, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue el principal pilar de la recaudación: representó ingresos por $6.049.934 millones, una suba interanual de 28,3%.

Por otro lado, el Impuesto a las Ganancias también hizo su aporte. Fueron $3.136.961 millones los que sumó, incrementándose 28%.

Por su parte, el impuesto a los débitos como a créditos de los bancos tuvo uno de los mejores avances relativos, con una suba del 35,1% interanual que representó $1.426.170 millones.

También, Bienes Personales marcó una suba, menor del 12% interanual, pero logró aportar $65.783 millones. La ANSES creció interanualmente un 26,6%, logrando reunir un total de $4.552.872 millones.

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Impuesto a los combustibles

Un factor que ayudó a amortiguar la caída interanual de la recaudación en términos reales fue el impuesto a los combustibles, que sumó a las arcas del Estado unos $586.383 millones. Un incremento interanual del 74,1%.

Recaudación por comercio exterior

A su vez, mientras el componente impositivo creció un 30,7%, el aduanero lo hizo en 21,6%, producto de la desaceleración de las importaciones. En esa línea, tanto las devoluciones como la adhesión a los planes de pago bajaron el ritmo de incremento del tributo, en sintonía con otros factores.

Derechos de exportación e importación a la baja

En cuanto a los ingresos tributarios provenientes del comercio exterior, los derechos de exportación aportaron $574.547 millones, pero tuvieron una baja interanual del 13,3% debido a la disminución de las alícuotas en productos del agro como la soja, el trigo y el maíz.

En tanto, los derechos de importación, junto a los demás tributos relacionados, sumaron $588.298 millones. Es decir, un alza del 15,8% interanual.