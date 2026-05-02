ARCA: cómo activar el débito automático del monotributo y cuánto hay que pagar en mayo

El ARCA ofrece distintas formas de pagar el monotributo , pero una de las más recomendadas es el débito automático . Este sistema permite abonar la cuota mensual sin intervención manual, lo que ayuda a evitar olvidos, intereses por mora y posibles inconvenientes fiscales.

Con las nuevas escalas vigentes, mantenerse al día con los pagos es clave para no acumular deuda ni correr el riesgo de quedar fuera del régimen simplificado. En ese contexto, el débito automático se consolida como una herramienta central para garantizar el cumplimiento.

La adhesión al débito automático es un trámite simple que puede realizarse de manera online a través de distintas opciones.

Desde home banking, vinculando el servicio de ARCA

Con tarjeta de crédito, configurando el monotributo como pago recurrente

A través del portal oficial, ingresando con clave fiscal

El procedimiento habitual incluye:

Ingresar al servicio “Monotributo”

Seleccionar la opción de adhesión al débito automático

Elegir el medio de pago (cuenta o tarjeta)

Confirmar la operación

Una vez activado, el sistema debita automáticamente el importe cada mes en la fecha de vencimiento. Entre sus ventajas se destacan:

Evitar olvidos y pagos fuera de término

Reducir el riesgo de intereses o sanciones

Mantener la regularidad fiscal sin intervención manual

En algunos casos, además, puede incluir beneficios adicionales como reintegros o facilidades administrativas.

Cuánto hay que pagar de monotributo en mayo 2026

Desde mayo de 2026 rigen los nuevos valores del monotributo, actualizados por el ajuste semestral por inflación. El monto a pagar depende de la categoría del contribuyente, definida según facturación, actividad y otros parámetros.

Estos son los valores vigentes:

Categoría A: $42.386,74

Categoría B: $48.250,78

Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes)

Categoría D: $72.414,10 / $70.661,26

Categoría E: $102.537,97 / $92.658,35

Categoría F: $129.045,32 / $111.198,27

Categoría G: $197.108,23 / $135.918,34

Categoría H: $447.346,93 / $272.063,40

Categoría I: $824.802,26 / $406.512,05

Categoría J: $999.007,65 / $497.059,41

Categoría K: $1.381.687,90 / $600.879,51

La cuota mensual incluye tres componentes:

Impuesto integrado

Aporte jubilatorio

Obra social

Monotributo: categorías vigentes y topes

El monotributo se organiza en categorías que van de la A a la K. Cada una establece un límite de facturación anual, un monto mensual y condiciones específicas según la actividad.

Con la actualización 2026, los topes quedaron de la siguiente manera:

Categoría A: hasta $10.277.988 anuales

Categoría K: más de $108 millones anuales

Además, a partir de la categoría C se diferencian los valores entre prestación de servicios y venta de bienes, debido a cambios en los parámetros fiscales.

Qué pasa si no pagás el monotributo

No cumplir con el pago en término puede generar distintas consecuencias para el contribuyente:

Intereses por mora

Acumulación de deuda

Restricciones para operar

Posible exclusión del régimen

En un escenario de mayor digitalización y controles más estrictos por parte de ARCA, los incumplimientos se detectan con mayor rapidez. Por eso, automatizar el pago mediante débito automático no solo simplifica el proceso, sino que también ayuda a mantener la situación fiscal en regla sin depender de recordatorios.