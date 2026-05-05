Suspenso en la causa que salpica a Chiqui Tapia y la AFA: el dueño de Sur Finanzas no se presentará a la indagatoria

El financista Ariel Vallejo, dueño de la empresa Sur Finanzas y vinculado a la AFA, finalmente no se presentará este martes ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, para prestar declaración indagatoria en la causa en la que se lo investiga por presunto lavado de dinero.

El motivo de la ausencia de Vallejos en tribunales se debe a que desde la defensa argumentaron que la Justicia todavía no responde a una apelación presentada con anterioridad a la cita.

La audiencia de Vallejo iba a ser la primera de un total de 16 indagatorias previstas en el expediente, que se extenderían en principio hasta finales de junio próximo.

La Justicia se encuentra investigando un presunto esquema de corrupción vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , cuyo presidente, Claudio “Chiqui” Tapia , y su tesorero, Pablo Toviggino , aparecen ligados a Ariel Vallejo , quien formó patrocinio con varios clubes de la AFA .

Según las denuncias que se encuentran radicadas en los tribunales, el dinero facilitado por Sur Finanzas a distintos clubes con dificultades económicas habría servido presuntamente para lavado de activos.

La investigación que lleva adelante la fiscal federal Cecilia Incardona, con colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que dirige el fiscal Diego Velasco, sostiene que Sur Finanzas habría operado un sistema financiero ilegal, captando fondos, otorgando préstamos y administrando capitales al margen de la normativa vigente.

Se presume que obtenían beneficios económicos mediante el cobro de intereses abusivos y otras prácticas prohibidas, generando activos ilícitos que luego eran gestionados a través de una estructura empresarial compleja para darles apariencia de legalidad.

Vallejo se presentará a indagatoria este martes a las 10, acusado de ser el “jefe de una asociación ilícita” y por “lavado de dinero” por el manejo irregular de fondos de clubes de fútbol.

La Justicia ya procesó a cuatro empleados de Sur Finanzas por destrucción de pruebas y encubrimiento. El financista comparecerá en el juzgado junto a su madre, Graciela Vallejo, también imputada en la causa.