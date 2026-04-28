La Liga Profesional confirmó días y horarios de la última fecha del Torneo Apertura: así se jugará

La Liga Profesional oficializó la programación de la última jornada del Torneo Apertura en la que se definirán los últimos cinco clasificados a los playoffs.

El pasado lunes finalizó la Fecha 16 del Torneo Apertura y los 30 equipos de la Liga Profesional ya solo tienen un partido por delante en la fase inicial del certamen. La postergada Fecha 9 se disputará el próximo fin de semana y será determinante para terminar de definir los cruces de octavos de final.

Luego de la suspensión provocada por el paro impulsado por la AFA, esa jornada quedó reprogramada para el cierre del calendario de la fase regular. Con varias peleas todavía abiertas en ambas zonas, algunos equipos buscarán asegurar su clasificación y otros intentarán terminar lo más arriba posible para ganar la ventaja de la localía en los playoffs.

Trofeo LPF El trofeo del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. @LigaAFA

En la Zona A, Estudiantes de La Plata llega como único puntero, aunque Boca y Vélez todavía sueñan con arrebatarle ese lugar y quedarse con el privilegio de definir como locales hasta semifinales. En la Zona B, Independiente Rivadavia ya aseguró la primera posición, mientras River, Argentinos Juniors y Rosario Central continúan en la pelea por el segundo puesto.

El Boca de Claudio Úbeda será el primero de los cinco grandes que saldrá a la cancha. El próximo sábado a las 16:45 visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Madre de Ciudades y lo hará con 7.500 hinchas visitantes. Unas horas más tarde, a las 18:45, se vendrá el clásico de la jornada: San Lorenzo recibirá a Independiente en el Nuevo Gasómetro en un partido que definirá quién de los dos se clasifica a los playoffs.