La AFA ratificó el paro y no habrá fútbol este fin de semana: cuándo se jugará la fecha 9

La AFA sostuvo la medida de fuerza tras la reunión de Comité Ejecutivo y la fecha 9 del Torneo Apertura será reprogramada.

La AFA ratificó el paro y este fin de semana no habrá fútbol en ninguna categoría. Foto: Archivo

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que este fin de semana no habrá actividad oficial en ninguna categoría. Tras la reunión de Comité Ejecutivo, los dirigentes sostuvieron la medida de fuerza en respaldo a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, en el marco del conflicto con el organismo ARCA. De esta manera, quedó suspendida la fecha 9 del Torneo Apertura y tampoco habrá acción en el Ascenso.

Pese al rechazo manifestado por hinchas en redes sociales y en los estadios durante la última jornada, la conducción del fútbol argentino no dio marcha atrás. Según argumentaron distintos clubes, la decisión responde a lo que consideran un “ataque judicial, mediático y político” contra la AFA.

Paro en el fútbol argentino: cuándo se jugará la fecha 9 Pelota LPF 2026 La actividad del fútbol argentino se verá suspendida entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo en todas sus categorías. @LigaAFA En cuanto a la reprogramación, la fecha 9 del Apertura se disputará finalmente el fin de semana del domingo 3 de mayo. Se había evaluado como alternativa el miércoles 13 de mayo, pero esa opción quedó descartada debido a la cercanía con el inicio de los playoffs y al calendario cargado por competencias nacionales e internacionales.

La nueva fecha de comienzo de los playoffs La fecha 9 del Torneo Apertura se disputará el fin de semana del domingo 3 de mayo. A su vez, los octavos de final quedaron programados para el fin de semana del 10 de mayo, los cuartos de final se jugarán entre semana el miércoles 14, las semifinales el domingo 17 y la final se celebrará el domingo 24 de mayo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ligaafa/status/2028920598106087790&partner=&hide_thread=false La fecha 9 del #TorneoMercadoLibre 2026 se disputará el fin de semana del domingo 3 de mayo. Quedando establecido que los Octavos de Final se jugarán el fin de semana del domingo 10/5, los Cuartos entre semana (miércoles 14/5), las Semifinales el fin de semana del domingo… — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 3, 2026 El conflicto se originó tras una denuncia presentada por ARCA, que derivó en una fuerte reacción dirigencial. Durante la reunión del 23 de febrero, referentes de varios clubes impulsaron la propuesta del paro, que luego fue ratificada en el encuentro más reciente del Comité Ejecutivo.