Las dos sedes que pelean por la Finalissima entre Argentina y España en caso de que no se juegue en Qatar

Mientras la tensión crece en Medio Oriente, surgió la posibilidad de trasladar la Finalissima a otras dos sedes que pelean por albergar el partido.

La Finalissima está cada vez más en duda. Esto se debe a los constantes ataques en Medio Oriente en donde Irán bombardeó Qatar, sede del partido entre la Selección argentina y España, por ser aliado estratégico de Estados Unidos. Incluso, el país asiático decidió suspender toda actividad deportiva hasta nuevo aviso.

Ante ello, una de las posibilidades es que el partido se suspenda y se reprograme para otra fecha, pero la FIFA no tiene en mente eso y en las últimas horas surgió la posibilidad de que el choque entre la vigente campeona de la Copa América y el campeón de la Eurocopa se vean las caras el 27 de marzo pero en otro país.

Las dos sedes que pelean por la Finalissima en caso de que no se juegue en Qatar Según informó el medio Olé, las autoridades barajan dos sedes de peso para albergar el esperado duelo: Miami y Londres. La ciudad estadounidense gana terreno en la consideración no solo por su infraestructura de primer nivel, sino también porque será escenario de siete encuentros del Mundial 2026, un dato que refuerza su capacidad organizativa y su respaldo económico, en línea con la sede originalmente prevista.

En la otra vereda aparece Londres, una plaza que seduce por su carga simbólica. No se trata de un territorio ajeno para la selección de Lionel Scaloni: allí, en 2022, se disputó la última edición de este certamen y la Albiceleste se impuso con autoridad ante Italia, en una noche que quedó marcada en el calendario reciente del equipo nacional.