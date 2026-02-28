Finalissima en alerta: incertidumbre en Qatar a semanas de Argentina-España

La situación en Medio Oriente generó preocupación en el ámbito deportivo tras un reciente ataque de Irán contra territorio de Qatar , país que será sede de la Finalissima entre la Selección argentina y España el próximo 27 de marzo.

El episodio, que incluyó el lanzamiento de misiles durante la mañana , encendió las alarmas por su cercanía con Doha, ciudad donde se disputará el encuentro. Si bien no hay indicios oficiales de cambios en la organización del partido, el contexto genera incertidumbre a pocas semanas del evento.

La Finalissima entre Argentina y España está prevista para el 27 de marzo en Qatar.

De acuerdo con testimonios recogidos por el medio español MARCA, algunos residentes en la capital qatarí afirmaron haber visto proyectiles sobrevolando zonas cercanas al estadio Lusail, lo que elevó la preocupación en torno a la seguridad.

Las autoridades de Qatar emitieron un mensaje de calma, aunque confirmaron el cierre temporal del espacio aéreo. La medida implica la suspensión de vuelos comerciales, tanto de llegada como de salida, y forma parte de un protocolo preventivo ante la escalada del conflicto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/qatarairways/status/2027681936089464946&partner=&hide_thread=false Temporary Suspension of Qatar Airways Flights due to Qatari Airspace Closure



Qatar Airways Group confirms the temporary suspension of its flights to, and from, Doha due to the closure of Qatari airspace.



The airline is working closely with government stakeholders and the… — Qatar Airways (@qatarairways) February 28, 2026

Además, el gobierno recomendó a la población permanecer en sus domicilios mientras se monitorea la situación. Según la información disponible, los misiles habrían sido interceptados sin provocar daños ni víctimas.

Un contexto regional que genera incertidumbre

El trasfondo del episodio se vincula con la tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán, en un escenario donde Qatar mantiene alianzas estratégicas con Washington. En ese marco, los ataques tendrían como objetivo instalaciones militares, aunque su impacto geopolítico es más amplio.

No es la primera vez que ocurre una situación similar: en junio de 2025 ya se habían registrado episodios de este tipo, que se resolvieron en un corto plazo. Por ahora, no hay confirmaciones de que la Finalissima —que enfrentará a los campeones de América y Europa— pueda verse afectada, aunque el desarrollo de los próximos días será determinante.