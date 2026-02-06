Así es el trofeo de Finalissima y se disputarán Argentina y España: ya lo levantaron Maradona y Messi

El 27 de marzo, Argentina buscará volver a levantar el trofeo de la Finalissima, con el cual ya se quedó en las ediciones de 2022 y 1993.

La competencia, que comenzó bajo el nombre de la Copa Artemio Franchi ( en honor al expresidente de la UEFA fallecido en 1983) y se había disputado en primera instancia en 1985 y 1993, retornó en 2022 con la nueva denominación, pero manteniendo la esencia del galardón que se le entrega al equipo vencedor.

Los detalles del trofeo de la Finalissima Trofeo Finalissima 2 El trofeo de la Finalissima en detalle. UEFA El premio tiene un diseño único, en el que se destacan dos figuras antropomórficas, las cuales representan la unión de Sudamérica y Europa, las dos confederaciones más poderosas y futboleras del mundo. Estas personas rodean el cuerpo de la copa y unen sus manos en el centro, dondeaparece el logo del torneo.

La Finalissima podría volver a jugarse en Europa. El trofeo de la Finalissima sobre las banderas de Italia y Argentina, previo a la edición de 2022. Conmebol El trofeo no es muy grande, ya que mide unos 45 centímetros de alto. Aun así, tiene un peso considerable para dicho tamaño, de unos 8,5 kilos, lo que obliga a los ganadores a levantarlo con ambas manos. Está hecho en su mayor parte de latón y está recubierto con un baño de plata, con un aspecto sobrio y elegante.

Selección Argentina Copa Artemio Franchi 1993 Diego Armando Maradona Gabirel Batistuta Maradona y Batistuta con la Copa Artemio Franchi, antecesora de la Finalissima. Archivo AFA La versión actual, que Messi levantó en Wembley en 2022 tras el 3-0 a Italia, fue confeccionada por la diseñadora Valentina Losa. Tomó como base el galardón original de la Artemio Franchi, que levantó Maradona en Mar del Plata en 1993 tras vencer por penales a Dinamarca, pero modificando algunos pequeños detalles para hacerlo más moderno. Entre los cambios más significativos, se destaca la base nueva con un acabado niquelado en gris oscuro, en el que se pueden leer los nombres y años de los distintos campeones.