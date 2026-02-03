Cómo es el lujoso hotel donde se hospedará la Selección Argentina en Qatar para la Finalissima

En la previa de una nueva final para la Selección Argentina el próximo 27 de marzo ante España por la Finalissima , se confirmó parte de la logística del viaje a Qatar , con la definición del lugar donde se hospedará el plantel. El seleccionado se alojará en el Marsa Malaz Kempinski , ubicado en el exclusivo barrio La Perla de Doha.

Se trata de un alojamiento que combina lujo, privacidad y confort , elegido como base para la preparación del campeón del mundo. Es un hotel cinco estrellas reconocido por su nivel de exclusividad y comodidades de primer nivel .

Se estima que el plantel llegará a Qatar el 21 de marzo , seis días antes del partido ante España, programado para el 27. Durante ese período, el hotel será el centro de operaciones del seleccionado nacional.

El Marsa Malaz Kempinski es un hotel cinco estrellas situado en una isla privada con estilo palaciego, dentro del exclusivo barrio La Perla de Doha. El establecimiento se presenta como una fusión entre la elegancia árabe tradicional y el refinamiento europeo.

El complejo cuenta con 281 habitaciones diseñadas para ofrecer una experiencia de alto nivel. Desde sus balcones, los huéspedes pueden disfrutar de vistas al Golfo Pérsico y al moderno paisaje urbano de La Perla.

Paseos en lancha, una de las actividades que ofrece el lujoso hotel donde se hospedará la Selección.

Entre los detalles que destacan al hotel se encuentran sus tarifas, que pueden alcanzar los 16 mil dólares por noche en algunas de sus habitaciones más exclusivas. Además, el establecimiento dispone de servicio de limusina propio para los traslados. También, dentro del recinto, los huéspedes tienen acceso a un spa de lujo, canchas de tenis, playas privadas y diversas actividades recreativas pensadas para el descanso y el entretenimiento en un entorno de máxima privacidad.

Por qué no repetirá la misma sede del Mundial de Qatar

A diferencia de lo ocurrido en el Mundial de Qatar 2022, la Selección no volverá a utilizar las instalaciones de la Universidad de Qatar, donde se concentró durante los siete partidos que culminaron con la obtención del título. Según trascendió, esas instalaciones no estarán disponibles para la fecha en la que se disputará la Finalissima.

Los entrenamientos, la gran duda

Más allá de este hotel de lujo, todavía resta que el cuerpo técnico de Lionel Scaloni y la AFA definan un aspecto clave de la planificación antes de esta nueva final: el lugar de entrenamiento.

El Marsa Malaz Kempinski no cuenta con un complejo de canchas de fútbol, por lo que deberán gestionar un predio alternativo para que el plantel pueda realizar las prácticas previas al compromiso frente al campeón de la Eurocopa 2024.