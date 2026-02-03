Bombazo sobre Lionel Messi: "Estamos trabajando para que juegue en Newell's en 2027"

Newell's Old Boys volvió a sacudir el escenario del fútbol argentino con una declaración que alimenta el sueño de miles de hinchas. Juan Manuel Medina, vicepresidente primero del club, confirmó que la dirigencia trabaja para intentar que Lionel Messi juegue en la Lepra en el primer semestre de 2027.

Ell dirigente fue claro al marcar el punto de partida del proyecto. “Estamos trabajando en que Leo juegue en Newell's en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso”, expresó, dejando en claro que aún no existe un acuerdo cerrado.

Medina explicó que la iniciativa va más allá de lo deportivo y apunta a un objetivo colectivo. “Es un proyecto que excede a Newell’s . Es un proyecto de la ciudad de Rosario, de la Provincia y del fútbol argentino”, remarcó sobre el alcance de la propuesta.

En 2019, luego de un amistoso de la Selección argentina contra Newell's en el predio de Ezeiza, dirigentes de la Lepra le obsequiaron una camiseta con su nombre y el 10 en la espalda.

Según detalló, uno de los ejes centrales pasa por ofrecerle a Messi un entorno competitivo y acorde a su trayectoria. “Todo depende de lo que podamos ofrecer en materia de infraestructura y de un esquema deportivo competitivo”, sostuvo en diálogo con TN.

El vicepresidente también reveló que la idea comenzó a gestarse en 2024, con la conformación de la agrupación UNEN, liderada por Ignacio Boero, actual presidente del club. “Desde ese momento se empezó a pensar este proyecto a largo plazo”, explicó.

Además, confirmó que ya hubo acercamientos con el entorno del capitán de la Selección argentina, aunque evitó generar falsas expectativas. “Se habló, se planteó la idea, pero hoy no hay definiciones”, reconoció.

Los detalles del vínculo de Messi con Inter Miami hasta 2028

Messi renovación de contrato Inter Miami Con el nuevo estadio de Inter Miami en construcción de fondo, Lionel Messi renovó su contrato con las Garzas hasta diciembre de 2028. Prensa Inter Miami

Mientras tanto, Messi continúa ligado a Inter Miami, con contrato vigente hasta el final de la temporada 2028 de la MLS. En Estados Unidos se consolidó como emblema del club y fue clave en la obtención de los primeros títulos de su historia.

En Rosario, sin embargo, la ilusión sigue intacta. La dirigencia trabaja en silencio con la esperanza de que el cierre de la carrera del mejor jugador del mundo tenga un capítulo inolvidable en el club donde dio sus primeros pasos.