Messi vuelve a ilusionar a Newell's: qué dijo el presidente sobre su posible llegada
El mandamás Ignacio Boero volvió a activar la llama y expresó que hará todo lo que esté a su alcance para convencer a Lionel Messi de jugar en Newell's.
El tiempo pasa y, pese a las complejidades, en Rosario mantienen intacto el sueño de ver a Lionel Messi con la camiseta de Newell's. Ante el mínimo guiño los hinchas leprosos se ilusionan con la chance de ver al mejor jugador del mundo con la rojinegra antes del epílogo de su carrera.
Qué dijo el presidente de Newell's sobre la posible llegada de Lionel Messi
Y justamente eso fue lo que sucedió en las últimas horas. Esta vez, quien reavivó la llama fue nada menos que Ignacio Boero, el flamante presidente de la institución, que fue contundente y dejó una frase que rápidamente recorrió las redes: “Yo soy un convencido de que Messi puede venir a Newell’s”, expresó en diálogo con El Fútbol Podcast.
Si bien el máximo dirigencia indicó que todavía no inició gestiones para tratar de convencer al 10, dejó un mensaje alentador para remarcar que la chance, por más imposible que parezca, sigue vigente. “Mientras juegue, la posibilidad está y yo voy a hacer lo posible desde mi gestión y comprometerme a generar todas las condiciones favorables como club para que suceda”, aseguró.
El escenario actual ayuda a que la idea deje de sonar descabellada. En los últimos meses, varios campeones del mundo decidieron pegar la vuelta y jugar en el país: Leandro Paredes en Boca, Ángel Di María en Rosario Central y, en River, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Germán Pezzella. Ese efecto contagio volvió a poner el foco sobre Messi y su posible regreso al club del cual es hincha.
Claro que el contexto no es sencillo. Messi renovó su contrato con Inter Miami hasta diciembre de 2028 y, con 38 años, sigue siendo una de las grandes figuras de la MLS. Además, a sus 38 años, ya tiene en el horizonte un nuevo desafío: en junio disputará su sexto Mundial con la Selección Argentina y marcará otro hito histórico.