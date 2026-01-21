Tras el no de Hinestroza, Boca negocia por 3 delanteros: qué chances tiene cada uno de llegar

Boca sigue sin caras nuevas a días del inicio del Torneo Apertura y la dirigencia intensificó la búsqueda en la zona ofensiva. Los nombres en carpeta.

La decisión de la AFA de extender el mercado le dio vida a un Boca que, a cuatro días del arranque del Torneo Apertura, todavía no pudo cerrar refuerzos. La negociación frustrada con Atlético Nacional por Marino Hinestroza cayó como un baldazo de agua fría, pero la dirigencia sabe que no hay tiempo para lamentos y cambió la página rápido.

En ese contexto, la búsqueda por un delantero sigue y pasó a ser un tema de vital importancia. Sin Edinson Cavani, Milton Giménez ni Miguel Merentiel (todos lesionados), Claudio Úbeda no cuenta con un 9 para el debut ante Riestra en la Bombonera y podría improvisar con Lucas Janson, un problema que el club quiere resolver en lo inmediato.

Cómo están las negociaciones por los 3 delanteros que Boca tiene en carpeta Uno de los nombres que tomó mucha fuerza en las últimas horas es el de Ángel Romero. El paraguayo de 33 años quedó libre tras su salida de Corinthians y su entorno se contactó con Juan Román Riquelme para acercarlo al Xeneize. El presidente, que ya lo buscó en 2022, dio luz verde para avanzar en las charlas, aunque en el club saben que la negociación será compleja.

Ángel Romero hizo una fuerte denuncia sobre el racismo en Brasil. Foto: @Corinthians Ángel Romero fue ofrecido, Riquelme dio luz verde y Boca negocia su llegada. Foto: @Corinthians Otra opción concreta y que ya tuvo varios capítulos es Alexis Cuello. San Lorenzo rechazó la primera oferta de US$2.500.000 brutos por el 60 por ciento de su pase y se muestra inflexible. No obstante, en Boedo dejaron la puerta abierta para seguir negociando si los de la Ribera envían una propuesta mejorada. Y Boca afiló el lápiz y volvió a ofertar aumentando 500.000 dólares. O sea, 3 millones a pagar en dos cuotas: 50% a la firma y 50% en enero de 2027. El ofrecimiento llegó con un pedido: que la respuesta esté antes de las 72 horas.

Más atrás aparece Ezequiel "Chimy" Ávila. El delantero del Betis, con pasado en las Inferiores xeneizes, dejó abierta la chance de volver al país por su sentido de pertenencia con el club. La opción parece un poco más lejana porque en Boca creen que junio sería más viable sacarlo del fútbol europeo, aunque no hay que descartar que las ganas del jugador de vestir la azul y oro puedan llegar a torcer esa postura.