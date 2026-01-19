La decisión de último momento de la AFA que puede ser un "alivio" para Boca

A falta del anuncio oficial, la AFA tomará una medida que le da un respiro a los clubes antes del inicio del Torneo Apertura. De qué se trata.

El mercado de pases en Argentina se estira por un tiempo más.

El mercado avanza a paso firme en el fútbol argentino, aunque la fecha límite para incorporar futbolistas vence este martes 20 de enero. A raíz de eso, la AFA tomará una decisión que suele ser habitual en los últimos años: modificar los plazos y extender el libro de pases.

Por pedido de los clubes, la AFA extenderá el mercado de pases A la espera del anuncio, la Liga Profesional les daría a los clubes argentinos una semana más para sumar caras nuevas y el nuevo cierre sería el 27 de enero. La medida responde a un pedido específico de varios dirigentes a Claudio Tapia, quien no puso palos en la rueda y todo se haría oficial en las próximas horas.

El mercado de pases se superpondrá con el inicio del Torneo Apertura, pactado para este jueves 22 de enero. No obstante, seguirá vigente y sin modificaciones las ventanas por transferencias internacionales: los equipos que vendan o presten futbolistas al exterior tendrán un cupo para incorporar hasta el 21 de marzo.

La extensión le viene como anillo al dedo a Boca, que, junto a Banfield, son los únicos clubes sin refuerzos en lo que va del año. Con las charlas por Marino Hinestroza y Alexis Cuello estancadas y cerca de caerse, este tiempo le devuelve algo de aire al equipo de Claudio Úbeda para ir en busca de nuevas alternativas.

Claudio Chiqui Tapia Pablo Toviggino Tapia accedió al pedido de los clubes y el mercado de pases será extendido hasta el 27 de enero. AFA Qué pasará con las amnistías Por otro lado, también se espera que el miércoles en la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA -la primera del año- se resuelva el tema de las amnistías. Al momento, los jugadores que deban sanciones disciplinarias vigentes deberán cumplirlas sin excepciones en el arranque del campeonato.