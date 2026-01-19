¡Alarma en Boca! Atlético Nacional aceptó una oferta superadora por Marino Hinestroza: ¿se cae el pase?

Tras la victoria ante Olimpia en el amistoso en San Nicolás, Boca ya puso el foco en lo que será su debut en el Torneo Apertura, el próximo domingo ante Deportivo Riestra en la Bombonera. Sin embargo, la semana arrancó cargada de malas noticias que preocupan y mucho al pueblo xeneize de cara al futuro inmediato.

Luego de que se confirmara la baja de Miguel Merentiel, quien sufrió un desgarro en el gemelo y se perderá las primeras fechas del campeonato (podrían ser entre tres o cuatro), en Brandsen 805 explotó una nueva bomba vinculada a Marino Hinestroza.

Preocupación en Boca por la oferta de Vasco da Gama por Hinestroza La semana pasada, Boca llegó a un acuerdo con Atlético Nacional para comprar el pase del extremo colombiano en US$5.000.000, pero el arreglo se volvió a enfriar porque el Verdolaga no respondió formalmente a la oferta realizada y este lunes se conoció el motivo de la tardanza: Vasco da Gama se metió de lleno en la negociación y envió una oferta superadora para quedarse con el futbolista.

Hinestroza campeón en Colombia Hinestroza, entre Boca y Vasco da Gama. ¿Qué camino tomará? @nacionaloficial · De hecho, en Brasil ya dan por hecho el acuerdo total entre clubes en una cifra que rondaría los US$6.000.000, es decir, un millón más de lo que había arreglado el Xeneize. El interés de los cariocas es tal que hasta se harían cargo de los impuestos de la operación, por lo que la ganancia para Atlético Nacional sería aún mayor.