La sorpresiva sentencia de Mbappé sobre el despido de Xabi Alonso del Real Madrid: "Decir que no ha triunfado es..."

Kylian Mbappé desmintió que tuviera problemas con Xabi Alonso e hizo un peculiar análisis de su paso por el Real Madrid.

Real Madrid atraviesa una "crisis futbolística" (de acuerdo con las exigencias del club) que viene de cobrarse la sorpresiva y anticipada de Xabi Alonso tras la derrota ante Barcelona en la Supercopa de España. Si bien sus resultados no eran necesariamente malos, el equipo dejaba mucho que desear en cuanto al juego y se percibían ciertas rispideces con el plantel.

De hecho, horas antes de que se confirmara el final de su ciclo, se había hecho viral el fuerte cortocircuito que tuvo con Kylian Mbappé en pleno campo de juego, lo que dio a entender que la relación entre ambos era mala. Sin embargo, el crack francés se encargó de desmentir estas versiones.

El peculiar análisis de Mbappé sobre el paso de Xabi Alonso en Real Madrid El peculiar análisis de Mbappé sobre el paso de Xabi Alonso en Real Madrid "Cuando se dio a conocer la noticia hablé con él, porque quería darle mi apoyo. No es mi responsabilidad decir si fue o no justo, el fútbol es así. Hay que defender el escudo del club", contó Kiki este lunes en conferencia de prensa al ser consultado sobre su exentrenador.

"No voy a hacerme el tonto, claro que han pasado cosas, pero hay muchas cosas que se dicen que no son verdad", respondió luego cuando le preguntaron por los presuntos inconvenientes en el vestuario. "Acerca de los 'problemas con los jugadores', ¿de dónde saben eso? ¿De los medios de comunicación...?", apuntó desafiante y con una mueca irónica.

Por otro lado, defendió el trabajo que hizo el exmediocampista en el banco merengue: "Decir que Xabi Alonso no ha triunfado en el Real Madrid no es verdad porque, al final, se fue antes de que se definieran todos los títulos. Perdió solamente un título que es la Supercopa. La Copa del Rey la perdimos después de que se fuera, y en el resto de las competiciones seguimos vivos", sostuvo el goleador galo.