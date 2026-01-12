El cortocircuito entre Mbappé y Xabi Alonso tras perder con Barcelona y antes de que despidieran al DT

Luego de la caída del Real Madrid en la Supercopa de España, Xabi Alonso quiso felicitar a los jugadores blaugranas, pero Mbappé no lo acompañó en su gesto.

El ciclo del exmediocampista duró apenas algo más de un semestre y si bien tuvo un comienzo prometedor, luego comenzó a perder muchos puntos tanto en LaLiga como en la Champions League. En el medio, se produjo un quiebre en el vestuario entre él y algunas de las figuras del plantel, situación que se llevó todas las miradas.

El cortocircuito entre Mbappé y Xabi Alonso El cortocircuito entre Mbappé y Xabi Alonso En ese sentido, luego de la caída de ayer frente al Barça, se produjo un fuerte cortocircuito con su principal estrella, Kylian Mbappé. Tras recibir las medallas del segundo puesto, el entrenador de 44 años quería quedarse en el campo para felicitar y hacerle el pasillo de campeón a los jugadores blaugranas.

Sin embargo, cuando le hablaba a sus futbolistas para reunirlos, Kiki decidió confrontarlo y no acompañarlo en su gesto. Dispuesto a no rendirle honores a su máximo rival, llamó a sus compañeros y se marcharon al vestuario, dejando al DT solo en el medio de la cancha. Las imágenes de este polémico episodio, que fueron registradas por las hinchas en las gradas, rápidamente se hicieron virales en redes y fueron interpretadas casi con unanimidad como una muestra de la poca o nula autoridad que Xabi supo imponer en la Casa Blanca.