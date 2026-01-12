El cortocircuito entre Mbappé y Xabi Alonso tras perder con Barcelona y antes de que despidieran al DT
Luego de la caída del Real Madrid en la Supercopa de España, Xabi Alonso quiso felicitar a los jugadores blaugranas, pero Mbappé no lo acompañó en su gesto.
Este lunes sorprendió al mundo del fútbol la salida de Xabi Alonso como DT del Real Madrid. El club informó la noticia esta tarde en redes sociales y aclaró que la decisión fue tomada de común acuerdo entre ambas partes. Esto se dio a menos de 24 horas de la derrota contra Barcelona en la final de la Supercopa Española.
El ciclo del exmediocampista duró apenas algo más de un semestre y si bien tuvo un comienzo prometedor, luego comenzó a perder muchos puntos tanto en LaLiga como en la Champions League. En el medio, se produjo un quiebre en el vestuario entre él y algunas de las figuras del plantel, situación que se llevó todas las miradas.
El cortocircuito entre Mbappé y Xabi Alonso
En ese sentido, luego de la caída de ayer frente al Barça, se produjo un fuerte cortocircuito con su principal estrella, Kylian Mbappé. Tras recibir las medallas del segundo puesto, el entrenador de 44 años quería quedarse en el campo para felicitar y hacerle el pasillo de campeón a los jugadores blaugranas.
Sin embargo, cuando le hablaba a sus futbolistas para reunirlos, Kiki decidió confrontarlo y no acompañarlo en su gesto. Dispuesto a no rendirle honores a su máximo rival, llamó a sus compañeros y se marcharon al vestuario, dejando al DT solo en el medio de la cancha. Las imágenes de este polémico episodio, que fueron registradas por las hinchas en las gradas, rápidamente se hicieron virales en redes y fueron interpretadas casi con unanimidad como una muestra de la poca o nula autoridad que Xabi supo imponer en la Casa Blanca.
El mensaje de despedida de Mbappé a Xabi Alonso
A pesar de todo esto, Mbappé decidió dedicarle unas sentidas palabras de despedida a Alonso en su cuenta de Instagram luego de que se confirmada su salida del Real Madrid: "Ha sido un tiempo corto, pero fue un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme la confianza desde el primer día. Te recordaré como un entrenador con las ideas claras y un gran conocimiento del fútbol. ¡Mucha suerte en tu próxima etapa!", escribió el crack francés en sus historias, acompañando su texto con una foto de ambos dándose la mano.