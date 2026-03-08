¡Escándalo en Brasil! Cruzeiro se consagró campeón en una bochornosa final con Atlético Mineiro

Los jugadores de Cruzeiro y de Atlético Mineiro protagonizaron una feroz batalla campal en la definición del torneo estadual, con varios argentinos involucrados.

Cruzeiro campeón: le ganó el clásico a Atlético Mineiro en una final que terminó en escándalo.

Una escandalosa pelea le dio cierre a la final del Campeonato Mineiro de Brasil, en la que Cruzeiro gritó campeón ante el Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez, quien asumió hace cuestión de semanas tras su salida de Estudiantes.

Con tiempo cumplido, el arquero Everson detuvo un remate bajo y recibió un golpe en la cabeza del extremo Christian, quien intentó quedarse con un rebote y no desaceleró, generando un duro impacto contra el guardameta, que se levantó furioso.

Todavía con la pelota bajo su control, Everson derribó al delantero rival y comenzó a insultarlo a centímetros de su cara en el suelo, lo que generó la llegada del resto de los jugadores de Cruzeiro para defender a su compañero y, como consecuencia, el posterior arribo de los futbolistas del Galo.

Lo que comenzó con empujones terminó con golpes de puño, patadas y forcejeos en un duelo todos contra todos que intentó ser detenido, sin éxito, por las fuerzas de seguridad del estadio.

Extendiéndose por todo el campo de juego, una de las peleas más intensas se dio en la mitad de la cancha y fue protagonizada por el defensor Lucas Villalba y el corpulento delantero Hulk, con una patada del argentino en la cabeza del brasileño, quien respondió con un golpe de martillo que impactó al exjugador de Argentinos en la nuca, hasta que pudieron ser separados.