¡Bombazo! Eduardo Domínguez se va de Estudiantes: en qué club será nuevo DT

Eduardo Domínguez, que había renovado su contrato con Estudiantes en enero, recibió una oferta irrechazable del exterior y ejecutará su cláusula de rescisión.

Brian Mestre

Eduardo Domínguez dejará de ser el DT Estudiantes en las próximas horas.

EFE

Este jueves, se confirmó una noticia que paralizó al fútbol argentino: Eduardo Domínguez dejará de su cargo como entrenador de Estudiantes y ya se confirmó su nuevo destino: Atlético Mineiro, donde tomará las riendas tras la salida de Jorge Sampaoli.

Nota en construcción...

