¡Bombazo! Eduardo Domínguez se va de Estudiantes: en qué club será nuevo DT
Eduardo Domínguez, que había renovado su contrato con Estudiantes en enero, recibió una oferta irrechazable del exterior y ejecutará su cláusula de rescisión.
Este jueves, se confirmó una noticia que paralizó al fútbol argentino: Eduardo Domínguez dejará de su cargo como entrenador de Estudiantes y ya se confirmó su nuevo destino: Atlético Mineiro, donde tomará las riendas tras la salida de Jorge Sampaoli.
Nota en construcción...