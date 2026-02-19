El gesto "anti River" de Adam Bareiro que enloqueció a los hinchas de Boca tras confirmarse su llegada

El delantero paraguayo, con pasado en el Millonario, tomó una decisión que cayó pésimo en Núñez antes de viajar al país para vestir la camiseta de Boca.

Antes de firmar con Boca, Bareiro tomó una decisión que involucra a River de manera negativa.

Boca metió un bombazo en el mercado de pases y cerró la llegada de Adam Bareiro. Sí, el delantero paraguayo con pasado reciente en River se pondrá la camiseta azul y oro luego del acuerdo con Fortaleza para comprar el 100% de su ficha en una cifra cercana a los US$ 3.500.000.

El jugador de 29 años viajará al país este mismo viernes para hacerse la revisión médica y, si no surge ningún contratiempo, firmará su contrato para sumarse de inmediato al plantel que dirige Claudio Úbeda. Pero antes de pisar Argentina, el 9 le hizo un tremendo guiño al Xeneize con una determinación que generó un impacto negativo en Núñez.

Se olvida de River: la decisión de Adam Bareiro tras convertirse en refuerzo de Boca Resulta que, a horas de que confirmara su arribo al club de la Ribera, Bareiro eliminó todas las fotos vinculadas a River de su cuenta de Instagram, incluidas publicaciones en las que el propio club lo había etiquetado cuando fue presentado a mediados de 2024. Y claro, el gesto no hizo más que enloquecer a los hinchas xeneizes.

Bareiro no ha mostrado su mejor versión en River Foto: Instagram @adambareiro Bareiro no dejó una buena imagen en River, donde estuvo durante seis meses en 2024 y no convirtió goles. Foto: Instagram @adambareiro Además, como si el detalle no alcanzara, el futbolista también tomó la decisión de dejar de seguir al Millonario en las redes sociales, un gesto que para muchos fue una señal clara de que busca cortar el vínculo con su pasado para empezar de cero en Boca.

La reacción no tardó en llegar y varios hinchas de River lo criticaron por su accionar, sobre todo teniendo en cuenta que su ciclo no dejó grandes recuerdos: Bareiro apenas disputó 16 partidos con la Banda y no convirtió goles. Un dato no menor es que en Núñez tienen la mitad del pase del ex San Lorenzo, por lo que sacarán un rédito económico una vez que se concrete la transferencia.