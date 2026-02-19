Boca cerró a su tercer refuerzo y tiene nuevo centrodelantero: pagará US$ 3.500.000
Boca aceleró en las negociaciones con un delantero extranjero y en las próximas horas se hará la revisión médica para luego ponerse la camiseta azul y oro.
Cuando parecía que las negociaciones estaban paradas, Boca Juniors avanzó y abrochó a su tercer refuerzo en este mercado de pases (Ascacibar y Ángel Romero, los otros dos). Adam Bareiro, delantero con pasado en River y San Lorenzo, se hará la revisión médica en las próximas horas y vestirá los colores del cuadro de la Ribera.
Adam Bareiro es el tercer refuerzo de Boca
La negociación sumó un nuevo y último capítulo en las últimas horas. Fortaleza pretendía cuatro millones de dólares por el 100% del pase, Boca contraofertó una cifra cercana a los 3.500.000, la forma de pago convenció en la entidad brasileña y de esta manera el Xeneize se aseguró a su nuevo referente de área.
Te Podría Interesar
En el inicio de las conversaciones, el conjunto brasileño había pedido dos millones por el 50% de la ficha, ya que la otra mitad pertenece a River. Sin embargo, el cuadro de la Ribera se mantuvo firme en su propuesta por la totalidad del pase y la operación finamente se encaminó a un final feliz. De esta manera, el Millonario recibirá el 50% de lo acordado, un monto cercano a 1.700.000 dólares.
Adam Bareiro ya habia dejado señales de su deseo de llegar a la Ribera. Tras convertir en la semifinal del Campeonato Cearense, lanzó un guiño que no pasó inadvertido para Juan Román Riquelme y la dirigencia azul y oro. En paralelo, Boca negoció contrarreloj para cerrar la operación antes del viernes 20 de febrero y así utilizar el cupo habilitado por la lesión de Rodrigo Battaglia.
Bareiro, listo para el desafío de ser el 9 de Boca
En cuanto a lo contractual, el acuerdo con el futbolista está cerrado: firmará por tres años, con opción a uno más. Llega con rodaje —cuatro goles en ocho partidos en 2026— y tras pasos por clubes grandes como River y San Lorenzo, listo para asumir el desafío de ser el nuevo 9 del Xeneize.