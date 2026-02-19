Boca cerró a su tercer refuerzo y tiene nuevo centrodelantero: pagará US$ 3.500.000

Boca aceleró en las negociaciones con un delantero extranjero y en las próximas horas se hará la revisión médica para luego ponerse la camiseta azul y oro.

Boca está a un paso de abrochar a su tercer refuerzo en este mercado de pases.

Cuando parecía que las negociaciones estaban paradas, Boca Juniors avanzó y abrochó a su tercer refuerzo en este mercado de pases (Ascacibar y Ángel Romero, los otros dos). Adam Bareiro, delantero con pasado en River y San Lorenzo, se hará la revisión médica en las próximas horas y vestirá los colores del cuadro de la Ribera.

Adam Bareiro es el tercer refuerzo de Boca La negociación sumó un nuevo y último capítulo en las últimas horas. Fortaleza pretendía cuatro millones de dólares por el 100% del pase, Boca contraofertó una cifra cercana a los 3.500.000, la forma de pago convenció en la entidad brasileña y de esta manera el Xeneize se aseguró a su nuevo referente de área.

En el inicio de las conversaciones, el conjunto brasileño había pedido dos millones por el 50% de la ficha, ya que la otra mitad pertenece a River. Sin embargo, el cuadro de la Ribera se mantuvo firme en su propuesta por la totalidad del pase y la operación finamente se encaminó a un final feliz. De esta manera, el Millonario recibirá el 50% de lo acordado, un monto cercano a 1.700.000 dólares.

Adam Bareiro Fortaleza Adam Bareiro, a un paso de ser el tercer refuerzo de Boca. @FortalezaEC Adam Bareiro ya habia dejado señales de su deseo de llegar a la Ribera. Tras convertir en la semifinal del Campeonato Cearense, lanzó un guiño que no pasó inadvertido para Juan Román Riquelme y la dirigencia azul y oro. En paralelo, Boca negoció contrarreloj para cerrar la operación antes del viernes 20 de febrero y así utilizar el cupo habilitado por la lesión de Rodrigo Battaglia.