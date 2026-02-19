Boca Juniors busca talentos en Mendoza: cómo y cuándo probarse

La ilusión de miles de chicos mendocinos vuelve a tomar forma. El área de captación y scouting de Boca Juniors desembarca en la provincia con una convocatoria que promete emociones fuertes: pruebas oficiales y gratuitas para juveniles que sueñan con dar el salto al fútbol grande.

Las jornadas se realizarán en la Asociación Atlética Mundo Gol, ubicada en Buenos Vecinos 2101, de Guaymallén. La convocatoria está destinada a categorías 2010 a 2018, con cupos limitados y evaluación directa del equipo de captadores del club de la Ribera.

Miércoles 11 de marzo: categorías 2011 (8 h), 2015 (9 h), 2012 (17 h) y 2016 (18 h).

Jueves 12 de marzo: categorías 2010 (8 h) y 2014 (9 h).

Desde la organización remarcaron que la prueba es libre y gratuita, aunque el acceso será únicamente con inscripción previa, cuyo enlace se encuentra en las historias del perfil oficial de la convocatoria. El objetivo es claro: detectar talento en la región y abrir una puerta concreta hacia el alto rendimiento. El Instagram es @cabjuveniles

Para el fútbol mendocino, la llegada de captadores de un club de semejante historia no es un evento más. Es una oportunidad real, de esas que pueden cambiar trayectorias. Y para los chicos, el desafío es simple y gigante a la vez: entrar a la cancha, mostrarse y animarse a soñar.

Porque a veces, el camino hacia el fútbol grande empieza mucho más cerca de lo que parece. Y esta vez, la chance está en casa.