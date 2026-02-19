La sorpresiva decisión que tomaría Claudio Úbeda para la formación de Boca ante Racing

De cara al partido trascendental frente a la Academia, Claudio Úbeda pondría de titular a un futbolista que sumó escasos minutos en lo que va del año.

Claudio Úbeda se juega su cargo como DT de Boca este viernes a las 20:00 (hora de Argentina) cuando reciba al Racing de Gustavo Costas en la Bombonera. Luego del pobre empate sin goles ante Platense, la dirigencia del Xeneize le informó al Sifón que este encuentro es definitivo para su continuidad en el club.

Es por ello que el DT sabe que tendrá que poner al mejor equipo en cancha para volver a sumar de a tres y darle una alegría a su gente. A pesar de la mala noticia por la lesión de Leandro Paredes, Úbeda recibió una buena noticia sobre un futbolista que sumó escasos minutos en los últimos compromisos e incluso sorprendería a todos al ponerlo de titular.

Claudio Úbeda sorprende: Cavani sería titular ante Racing Edinson Cavani, quien no pudo completar la entrada en calor y sumó 25 minutos en el empate ante el Calamar, podría ser titular este viernes en Brandsen 805. Esto se debe a que Claudio Úbeda está analizando volver al doble nueve y reformular un ataque que hasta ahora no le viene dando resultado con los extremos y un solo referente de área.

edinson cavani Cavani sería titular este viernes ante Racing. Instagram @cavaniofficial21 A pesar de que sea una verdadera apuesta poner al Matador desde el arranque, el DT de Boca tiene confianza en él y además durante la semana se entrenó a la par de sus compañeros y es por ello que podría estar en condiciones de salir al campo desde el inicio.

¿Cuándo fue el último partido de Cavani como titular? Para encontrar la última titularidad de Edinson Cavani hay que retroceder hasta septiembre del año pasado: fue ante Rosario Central, en Rosario, con Miguel Ángel Russo al mando. Luego llegó la distensión en el psoas derecho que lo dejó dos meses fuera de combate. Reapareció frente a Tigre, en la última fecha del Clausura, y marcó de penal en el cierre.