Bombazo en Boca: se reflota la negociación por un delantero que es figura del fútbol argentino

Con lo de Adam Bareiro frenado, Riquelme acelera en las charlas por un futbolista que estuvo a punto de firmar en Boca hace semanas. De quién se trata.

Riquelme está obligado a cerrar un refuerzo antes del viernes, cuando cierre el cupo extra para incorporar. ¿Llega?

Boca está en plena carrera contra el tiempo para utilizar el cupo que se le habilitó en el mercado de pases, con fecha de vencimiento para este viernes. Las horas se terminan y la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme todavía no pudo cerrar la llegada de un refuerzo, es por eso que se decidió dar un giro tan drástico como inesperado.

Cuando parecía que ya no había vuelta atrás, la novela por Edwuin Cetré revivió y el Xeneize volvió a meterse de lleno. La negociación con Estudiantes se cayó hace semanas por dudas médicas vinculadas al estado de su rodilla, pero ahora, con la fecha al límite, la chance vuelve a activarse y es concreta.

Boca, de nuevo a la carga por Edwuin Cetré: la nueva oferta presentada a Estudiantes En las últimas horas, Boca presentó una nueva oferta formal para quedarse con la ficha de extremo colombiano y esta vez ofreció un préstamo con obligación de compra, respetando los mismos montos que se habían hablado en su momento: US$ 4.500.000 por el 100% del pase (el Pincha posee el 50% y el porcentaje restante lo tiene el DIM), según informó Tato Aguilera, periodista que cubre el día a día del Xeneize para TyC Sports.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tato_Aguilera/status/2024183322507669883&partner=&hide_thread=false Se reactiva lo de Edwin Cetré. En Boca esperan la respuesta al préstamo con opción de compra obligatoria (con los montos acordados por el 100%). Lo de Paranaense no prosperó.

Además lo de Bareiro no está caído.

Hasta el viernes tienen tiempo para cerrar un refuerzo por la… pic.twitter.com/ZMsOUGrC5G — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) February 18, 2026 Ahora solo resta esperar la respuesta oficial del elenco platense. La última oferta fue justamente un préstamo con opción de compra, aunque Estudiantes la rechazó de antemano ya que siempre priorizó una venta directa.

No obstante, hace algunos días volvió a aparecer Athletico Paranaense. Sin embargo, la operación con el club brasileño no prosperó y esa ventana fue suficiente para que el Xeneize reflotara la negociación y vuelva a soñar con el arribo de Cetré.