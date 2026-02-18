Atento, Boca: Nicolás Orsini es seguido de cerca por un gigante sudamericano y su salida podría liberar un nuevo cupo

El delantero que no es tenido en cuenta por Claudio Úbeda está en carpeta de un importante equipo de Sudamérica y podría irse de Boca en los próximos días.

Nicolás Orsini es seguido de cerca por un gigante sudamericano y podría irse de Boca.

Mientras permanece al margen en Boca y ni siquiera fue convocado pese a las lesiones que afectan a los principales delanteros del plantel, Nicolás Orsini volvió a aparecer en el radar del mercado. El delantero despertó el interés de Emelec de Ecuador, que busca reforzar su frente de ataque y lo incluyó entre las opciones que evalúa.

El último encuentro oficial de Orsini con la camiseta xeneize se remonta al 9 de abril de 2023, en la caída 2-1 frente a Colón. Desde entonces, el atacante encadenó cesiones: primero un año y medio en Unión de Santa Fe y luego una temporada completa en Platense.

En su paso por el Calamar dejó una huella puntual pero significativa: convirtió el único gol con el que su equipo eliminó a Racing en los octavos de final del Torneo Apertura, certamen que el elenco de Vicente López terminaría conquistando de manera histórica.

Orsini y Mainero Platense.JPG Con su gol de cabeza, Nicolás Orsini fue el héroe de la clasificación en el épico triunfo ante Racing. FotoBaires Nicolás Orsini en la órbita de Emelec: la postura de Boca Ante la posibilidad de una salida, en Boca la postura es concreta: están abiertos a negociar una venta e incluso a liberar un cupo, teniendo en cuenta que el futbolista actualmente se entrena de manera diferenciada del resto del grupo.