Atento, Boca: Nicolás Orsini es seguido de cerca por un gigante sudamericano y su salida podría liberar un nuevo cupo
El delantero que no es tenido en cuenta por Claudio Úbeda está en carpeta de un importante equipo de Sudamérica y podría irse de Boca en los próximos días.
Mientras permanece al margen en Boca y ni siquiera fue convocado pese a las lesiones que afectan a los principales delanteros del plantel, Nicolás Orsini volvió a aparecer en el radar del mercado. El delantero despertó el interés de Emelec de Ecuador, que busca reforzar su frente de ataque y lo incluyó entre las opciones que evalúa.
El último encuentro oficial de Orsini con la camiseta xeneize se remonta al 9 de abril de 2023, en la caída 2-1 frente a Colón. Desde entonces, el atacante encadenó cesiones: primero un año y medio en Unión de Santa Fe y luego una temporada completa en Platense.
Te Podría Interesar
En su paso por el Calamar dejó una huella puntual pero significativa: convirtió el único gol con el que su equipo eliminó a Racing en los octavos de final del Torneo Apertura, certamen que el elenco de Vicente López terminaría conquistando de manera histórica.
Nicolás Orsini en la órbita de Emelec: la postura de Boca
Ante la posibilidad de una salida, en Boca la postura es concreta: están abiertos a negociar una venta e incluso a liberar un cupo, teniendo en cuenta que el futbolista actualmente se entrena de manera diferenciada del resto del grupo.
De todos modos, el nombre de Nicolás Orsini no es el único que analiza el Bombillo. En paralelo, también figura como alternativa Andrés Vombergar, quien quedó en libertad de acción tras finalizar su vínculo con San Lorenzo en el 2025.