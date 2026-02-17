La filosa frase de Morena Beltrán sobre la actualidad de Lucas Blondel en Boca: "No tiene lugar"

En medio del análisis futbolero, la periodista y pareja de Lucas Blondel, opinó sobre la situación del defensor, sin rodaje oficial hace meses.

Morena Beltrán habló nuevamente del presente de Blondel y encendió el debate en Boca.

El presente de Lucas Blondel en Boca Juniors volvió a quedar bajo la lupa y quien habló fue su pareja, Morena Beltrán. Durante el programa F90 de ESPN, la periodista deportiva fue contundente sobre la situación del futbolista en el plantel del Xeneize.

El lateral no suma minutos oficiales desde hace nueve meses. En la pelea por el puesto aparecen Juan Barinaga y Marcelo Weigandt, mientras que Luis Advíncula ya dejó el club. El escenario cambió pese a que se esperaba que ganara terreno con Claudio Úbeda como entrenador.

El tema surgió cuando el cronista Augusto César recordó que el defensor jugó apenas 45 minutos en un amistoso frente a Olimpia. "En ocho meses", marcó la panelista sobre el escaso rodaje desde el último cambio de conducción.

Luego, Marcelo Cholo Sottile planteó que la situación del lateral no depende solo del orden dentro del plantel: "Puede ser el tercer o cuarto lateral, pero lo que parece de afuera es que no compite". Ante eso, Morena Beltrán volvió a marcar postura con una frase breve: "No tiene lugar".

Morena Beltrán expuso el momento de Blondel en Boca Los filosos comentarios de Morena Beltrán sobre la situación de Lucas Blondel Los filosos comentarios de Morena Beltrán sobre la situación de Lucas Blondel ESPN Más tarde, la analista discutió el tema con Diego Fucks. El periodista mencionó que Agustín Martegani, Lucas Janson y Kevin Zenón suelen ser convocados aunque juegan poco, pero ella diferenció el caso: “Pero te sentís parte del grupo. Zenón juega poco, es cierto, tenés razón, pero juega, es parte de las convocatorias”.